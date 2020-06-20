"Никому не пожелаю такой жизни". Как мужчина из Эстонии ушел от свидетелей Иеговы и лишился семьи

Маргус никогда не сдавал кровь, не отмечал свой день рождения или Рождество. Когда в школе на каком-нибудь мероприятии звучал государственный гимн, он, в отличие от остальных детей, оставался сидеть. Он никогда не ходил на выборы и никогда не дружил с девочками, потому что избранница должна была быть из его круга.

”Никому не пожелаю такой жизни, которая была у меня”, — говорит Маргус. Он родом из Хаапсалу, всего в семье было пятеро детей. Посещать собрания свидетелей Иеговы он начал вместе с мамой в пятилетнем возрасте. Дважды в неделю они проходили ради этого по восемь километров туда и столько же обратно. Для маленького мальчика это было изнурительно. В возрасте 17 лет Маргуса крестили и в 2010 году он стал так называемым подсобным пионером, который обязан проповедовать как минимум 50 часов в неделю. По результатам работы нужно было отчитываться. Через два года Маргус стал служебным помощником.

”Я работал на полную ставку, но все свое свободное время посвящал приходу, — рассказывает мужчина. — Все темы я должен был обсуждать с семьей. Темп был высоким, личной жизни не было. Они всегда подчеркивают, что сейчас не время для личной жизни, а время для служения Богу. В сектах всегда говорится о низменном положении человека. Людям обещают встречу с умершими родными в раю, и это заманчиво. Свидетель Иеговы натаскан, чтобы думать о жизни как о временном явлении и о том, что впереди — рай”.

По словам Маргуса, старейшины всегда дают понять, что если ты чего-то не понимаешь или у тебя возникают подозрения, то ты должен их подавить. Как и все свои мечты.

Первые сомнения зародились у Маргуса в 2018 году. Он понял, что не верит в то, что проповедует.

”Люди, как правило, доверчивы. Они и подумать не могли, что в моих словах что-то не сходится. А я их обманывал. И перегорел. Стали посещать плохие мысли, вплоть до мыслей о самоубийстве. Так мне и диагностировали депрессию”, — рассказывает Маргус.

”Мне не оставалось ничего, кроме как выйти. Это то, к чему привела меня депрессия, которая была вызвана религиозным радикализмом, постоянным контролем и промывкой мозгов со стороны секты. Я должен быть изображать того, кем не являюсь, и это давило. Эта постоянная ложь себе и другим едва не стоила мне жизни”.