Николай Дегтяренко проиграл RusDelfi в Совете по прессе

Delfi ответил Совету по прессе, что журналист не записывал беседу, а делал заметки, которые опубликовали в статье. Имеющееся в статье от 9 декабря утверждение об участвовавших в конгрессе гостях исходит от председателя партии, и жалобщик тоже подтверждает в жалобе, что находился на мероприятии в качестве гостя. Delfi пояснил, что третья статья освещала противоположные мнения о кандидате партии в премьер-министры: член правления ОЛПЭ прислал Delfi информацию, что жалобщика передумали выдвигать в премьер-министры, и у Delfi не было основания сомневаться в словах члена правления. В то же время было опубликовано и заявление других членов правления, где утверждалось, что жалобщик является кандидатом в премьер-министры.

Совет по прессе решил, что русский Delfi не нарушил кодекс журналистской этики. По оценке совета по прессе, в статьях дали слово всем сторонам, беседа журналиста и жалобщика основывалась на заметках и жалобщик знал, что говорит с журналистом, а также статьи не содержали ложных утверждений.