Николай Дегтяренко проиграл RusDelfi в Совете по прессе

Совет по прессе обсудил жалобу Николая Дегтяренко на опубликованные на русском Delfi в декабре и в марте статьи и решил, что Delfi не нарушил добрый журналистский обычай.
Речь идет о трех статьях: "Под охраной вышибал: русские политики не смогли договориться и поисключали друг друга из ОЛПЭ" от 8 декабря, "Правление ОЛПЭ: 8 декабря состоялся лжеконгресс партии" от 9 декабря и "Дегтяренко лишили шансов стать премьером. ОЛПЭ передумала выдвигать его кандидатуру на должность" от 3 марта.
Николай Дегтяренко пожаловался в Совет по прессе, что в статьях представлены ложные данные о нем. Жалобщик недоволен, что в опубликованной 9 декабря статье написано, что в конгрессе участвовали не входящие в партию люди. Также жалобщик недоволен, что статья "Под охраной вышибал: русские политики не смогли договориться и поисключали друг друга из ОЛПЭ" содержит его приватную беседу с журналистом. По утверждению жалобщика, журналист не проинформировал, что записывает беседу.
Delfi ответил Совету по прессе, что журналист не записывал беседу, а делал заметки, которые опубликовали в статье. Имеющееся в статье от 9 декабря утверждение об участвовавших в конгрессе гостях исходит от председателя партии, и жалобщик тоже подтверждает в жалобе, что находился на мероприятии в качестве гостя. Delfi пояснил, что третья статья освещала противоположные мнения о кандидате партии в премьер-министры: член правления ОЛПЭ прислал Delfi информацию, что жалобщика передумали выдвигать в премьер-министры, и у Delfi не было основания сомневаться в словах члена правления. В то же время было опубликовано и заявление других членов правления, где утверждалось, что жалобщик является кандидатом в премьер-министры.
Совет по прессе решил, что русский Delfi не нарушил кодекс журналистской этики. По оценке совета по прессе, в статьях дали слово всем сторонам, беседа журналиста и жалобщика основывалась на заметках и жалобщик знал, что говорит с журналистом, а также статьи не содержали ложных утверждений.
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