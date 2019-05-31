”Ни один фильм не стоит этого”. Михаил Кылварт — против закрытия на месяц Лаагна теэ(59)
По мнению мэра Таллинна Михаила Кылварта, ни один фильм не стоит того, чтобы на месяц перекрывать одну из главных дорожных артерий города.
По мнению мэра Таллинна Михаила Кылварта, ни один фильм не стоит того, чтобы на месяц перекрывать одну из главных дорожных артерий города.
”Мы не можем позволить себе полностью закрыть Лаагна теэ. Мы готовы рассмотреть частичное закрытие на менее продолжительное время, но полное закрытие на целый месяц неприемлемо”, — отметил Кылварт.
”Возможное положительное влияние данного кинопроекта на имидж Таллинна и всей страны понятно, как понятны и эмоции поклонников таланта режиссера Кристофера Нолана. Но мы не можем себе позволить создать в столице дорожный хаос, когда не будет действовать общественный транспорт, когда нуждающиеся останутся без оперативной помощи. Это означало бы для жителей Таллинна, прежде всего Ласнамяэ и Пирита, тотальные перемены, существенно затрудняющие жизнь”, — аргументировал мэр.
На данный момент предложение о закрытии Лаагна теэ находится на рассмотрении Таллиннского транспортного департамента. Решение будет принято на следующее неделе.
Ранее старейшина района Ласнамяэ Андрес Вяэн высказался за закрытие магистрали на время съемок.
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