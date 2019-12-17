"Ни на кого Россия нападать не собирается" Посол РФ в Эстонии подвел итоги года, рассказал про эмиграцию, Лаанеотса и вспомнил испанскую ракету

"Когда мы слышим о какой-то агрессии, готовящейся со стороны России, это не может не вызывать изумления. Пару недель назад Владимир Путин выступал в Петербурге, где он в очередной раз заявил: ни на кого Россия нападать не собирается, это чушь собачья. Тем не менее, эти спекуляции весьма живут, это касается и эстонских политиков. Можно привести цифры: военный бюджет НАТО превышает в 23 раза военные бюджет России. (Бюджет НАТО 925 млрд. долларов, России — 61 млрд. долларов, получается, не в 23 раза, а в 15 раз, к тому же в состав НАТО входят 29 государств — прим. RusDelfi). У нас он сокращается, а здесь с удовлетворением констатируется, что к 2024 году военный бюджет стран НАТО возрасте на 400 млрд. долларов.

США настаивает на том, что каждая страна НАТО должна закладывать не менее 2% ВВП на оборону. Нас не может не беспокоить нарастающая милитаризация Балтийского региона. Это может привести к крайне опасным последствиям. Год назад испанский истребитель "потерял" ракету. Не нужно убеждать кого-то, к каким последствиям могло бы привести то, что эта ракета бы взорвалась. И интересно было бы узнать реакцию, если бы на территории России вблизи с границей Эстонии произошел бы подобный инцидент. Наверное, здесь было бы много шума и хая. А так, ну, потерял и потерял, всякое бывает. Наверное, было бы лучше, если столько бюджетных денег было бы использовано для нужд собственного населения", — сказал Александр Петров.

Говоря о ратификации пограничного договора, дипломат подчеркнул, что развития в переговорах нет, плюс "нынешнее правительство заверило, что депутаты парламента не будут выносить на голосование этот вопрос". По его словам, популярность получения высшего образования в России среди русскоязычных эстоноземельцев растет, количество бюджетных мест увеличилось, на бесплатное обучение отбирают "отличников".