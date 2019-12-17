17.12.2019, 16:10

"Ни на кого Россия нападать не собирается" Посол РФ в Эстонии подвел итоги года, рассказал про эмиграцию, Лаанеотса и вспомнил испанскую ракету

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Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
EST
"Ни на кого Россия нападать не собирается" Посол РФ в Эстонии подвел итоги года, рассказал про эмиграцию, Лаанеотса и вспомнил испанскую ракету
Foto: Andres Putting

Сегодня чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров в ходе пресс-конференции подвел итоги года и ответил на вопросы журналистов, среди которых был и репортер RusDelfi.

В самом начале Петров выделил положительные и негативные ситуации в дипломатических отношениях между Эстонией и Россией.

Позитивные моменты в 2019 году:

  1. Первый за последние 10 лет визит президента Эстонии в Москву. Керсти Кальюлайд встретилась с Владимиром Путиным.
  2. Первые после длительного перерыва контакты министров. В июне министр экономики и инфраструктуры Таави Аас принял участие в Петербургском экономическом форуме, встретился там с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. В Казани министр образования и науки Майлис Репс встретилась с российской коллегой Ириной Васильевой.
  3. В начале марта была подписана очередная трехгодичная программа сотрудничества в области культуры.
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"В целом есть определенные позитивные моменты, хотелось, чтобы они развивались, — сказал Петров. — Но, наряду с этим, нельзя не заметить и другое".

Негативные моменты в 2019 году:

  1. Заявление о том, что Россия по-прежнему незаконно оккупирует 5.2% территории Эстонии.
  2. Заявление о том, что Россия должна выполнить компенсацию за ущерб в период так называемой советской оккупации.
  3. Мелкие уколы — отказ в заходе в Таллинн на ремонт научно-исследовательскому судно "Академик Примаков".
  4. Четырем юным активистам организации "Молодая гвардия Единой России" был вынесен запрет на въезд в Эстонии и в страны Шенгенского пространства на 10 лет. Один из них — вообще ни разу не был за границей.

"Мы видим, что в наших двусторонних отношениях наблюдается многогранная картина, со знаком плюс и знаком минус. Хотелось бы, чтобы было больше позитивных моментов. Россию и Эстонию объединяет многовековая совместная история. Мы видим сохраняющуюся тягу населения обеих стран к культуре, искусству друг друга. Сохраняются обширные межчеловеческие и родственные контакты. Развивать все это — в интересах обеих сторон", — резюмировал посол РФ в Эстонии Петров.

"Отслеживаете ли эмиграцию из России в Эстонию с целью постоянного проживания и работы? Как вы оценивает ситуацию с переездом российских граждан в Эстонию?" — cпросил корреспондент RusDelfi у посла.

"Есть конкретные цифры о поездках российских граждан в Эстонию в качестве туристов. Их количество растет. Около 1.5 миллионов россиян посетило Эстонию в том году. Что касается трудовой миграции, то она фактически отсутствует. Она не фигурирует в числе показателей, которые могли бы играть какую-то роль в наших двусторонних отношениях. Это несущественный фактор", — заверил Александр Петров.

Затронули тему и военной угрозы со стороны России, в частности высказывания депутата Рийгикогу Антса Лаанеотса о возможном нападении России на Эстонию.

"Когда мы слышим о какой-то агрессии, готовящейся со стороны России, это не может не вызывать изумления. Пару недель назад Владимир Путин выступал в Петербурге, где он в очередной раз заявил: ни на кого Россия нападать не собирается, это чушь собачья. Тем не менее, эти спекуляции весьма живут, это касается и эстонских политиков. Можно привести цифры: военный бюджет НАТО превышает в 23 раза военные бюджет России. (Бюджет НАТО 925 млрд. долларов, России — 61 млрд. долларов, получается, не в 23 раза, а в 15 раз, к тому же в состав НАТО входят 29 государств — прим. RusDelfi). У нас он сокращается, а здесь с удовлетворением констатируется, что к 2024 году военный бюджет стран НАТО возрасте на 400 млрд. долларов.

США настаивает на том, что каждая страна НАТО должна закладывать не менее 2% ВВП на оборону. Нас не может не беспокоить нарастающая милитаризация Балтийского региона. Это может привести к крайне опасным последствиям. Год назад испанский истребитель "потерял" ракету. Не нужно убеждать кого-то, к каким последствиям могло бы привести то, что эта ракета бы взорвалась. И интересно было бы узнать реакцию, если бы на территории России вблизи с границей Эстонии произошел бы подобный инцидент. Наверное, здесь было бы много шума и хая. А так, ну, потерял и потерял, всякое бывает. Наверное, было бы лучше, если столько бюджетных денег было бы использовано для нужд собственного населения", — сказал Александр Петров.

Говоря о ратификации пограничного договора, дипломат подчеркнул, что развития в переговорах нет, плюс "нынешнее правительство заверило, что депутаты парламента не будут выносить на голосование этот вопрос". По его словам, популярность получения высшего образования в России среди русскоязычных эстоноземельцев растет, количество бюджетных мест увеличилось, на бесплатное обучение отбирают "отличников".

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