New York Times: возможно, что в Европе лучше всего к эпидемии готова Эстония

"Крошечная Балтийская страна с населением в 1,3 млн человек имеет одну из самых динамичных экономик в еврозоне. В прошлом году рост составил более 4%, безработица — менее 5%, а госдолг — ничтожный, что обеспечивает достаточно места для фискального стимулирования", — пишет New York Times.

"Эстония известна как одна из самых технологически развитых стран в мире, что потенциально является большим преимуществом, когда эпидемия заставляет экономическую активность переходить в онлайн", — пишет издание и напоминает, что программное обеспечение для Skype было разработано в Таллинне, как и Bolt.

"Но в условиях распространения коронавируса Эстония должна также позаботиться о том, чтобы защитить тех, кто не был частью экономического бума: больее одной пятой части населения проживает в бедности", — подводит итог New York Times.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!