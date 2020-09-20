Невиданный случай: суд отменил решение об основании здания школы, в котором уже началась учеба

Суд постановил, что волостное собрание Харку должно найти новое место для учебной деятельности учеников третьей ступени основной школы из Табасалуской общей гимназии в районе Мурасте-Суурупи.

29 июня волость приняла решение направить часть учеников Табасалуской общей гимназии учиться в спортивно-учебном комплексе Мерикюла, где уроки и начались 1 сентября.

Однако, согласно действующим законам, для детей время на дорогу в школу, являющейся их основной школой по месту жительства, не должно превышать 60 минут.

Судебный иск начали родители, чьим детям пришлось ездить из Табасалу в Мерикюла.

До комплекса Мерикюла не ходит общественный транспорт, а для того, чтобы попасть на ближайшую автобусную остановку, нужно пройти несколько километров по лесу и подняться в горку. Кроме того, узкая ведущая к комплексу дорога небезопасна для пешеходов и велосипедистов, поэтому волость начала возить туда детей на школьном автобусе.

Суд посчитал, что школьный автобус не может быть единственным возможным способом попасть в школ, так как это нарушает свободу на передвижение учащихся.