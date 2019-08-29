29.08.2019, 08:45
Невероятно! В продуктовом магазине в Тапа приобрели уже второй выигрышный лотерейный билет(9)
выигрыш в 100 000 евро!
Счастливчик выиграл в Vikinglotto почти 100 000 евро. Выигрышный лотерейный билет был куплен в продуктовом магазине Grossi в Тапа. За последний месяц уже не первый раз победу принес билет, приобретенный именно в этом магазине.
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