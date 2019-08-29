29.08.2019, 08:45

Невероятно! В продуктовом магазине в Тапа приобрели уже второй выигрышный лотерейный билет

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выигрыш в 100 000 евро!
rus.delfi.ee
EST 6
Loteriipiletid poes.
Loteriipiletid poes.Foto: Raivo Tasso

Счастливчик выиграл в Vikinglotto почти 100 000 евро. Выигрышный лотерейный билет был куплен в продуктовом магазине Grossi в Тапа. За последний месяц уже не первый раз победу принес билет, приобретенный именно в этом магазине.

Вчера счастливому игроку в лотерею досталось 96 808,50 евро. Приобретенный в этом же магазине 31 июля лотерейный билет принес счастливчику 380 000 евро. Тогда победителем оказалась местная жительница из Тапа.

За семь месяцев 2019 года Eesti Loto выплатил около 6 млн евро налога на азартные игры, а счастливые победители получили почти 13 млн евро.

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