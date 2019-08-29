Невероятно! В продуктовом магазине в Тапа приобрели уже второй выигрышный лотерейный билет

Вчера счастливому игроку в лотерею досталось 96 808,50 евро. Приобретенный в этом же магазине 31 июля лотерейный билет принес счастливчику 380 000 евро. Тогда победителем оказалась местная жительница из Тапа.

За семь месяцев 2019 года Eesti Loto выплатил около 6 млн евро налога на азартные игры, а счастливые победители получили почти 13 млн евро.