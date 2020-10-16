16.10.2020, 14:16

Невероятно! В лесах Эстонии можно найти гриб, килограмм которого стоит 1000 евро

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Невероятно! В лесах Эстонии можно найти гриб, килограмм которого стоит 1000 евро
Shutterstock

Жители Эстонии очень ценят лисички, хотя и восемь евро за килограмм кажется завышенной ценой. Что бы вы сказали, если за килограмм грибов просили тысячу евро и более? — вопрошает Maakodu.

Именно столько стоят мацутакэ (Tricholoma matsutake), которые высоко ценятся в Азии. Найти эти грибы можно также в Северной Америке и Европе, в том числе Финляндии, Швеции и Эстонии.

В Эстонии этот гриб известен под названием рядовка сосновая и встречается очень редко.

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Его можно спутать с рядовкой обыкновенной, которая является ядовитой и может вызвать расстройство пищеварения.

Поэтому если вы вдруг решите оправиться в лес за деликатесом, то будьте предельно внимательны! А еще лучше: собирайте только те грибы, в которых уверены на 100%.

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