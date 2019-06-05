Невероятно! Молодая мать с коляской не смогла попасть в трамвай, а сотрудник Linnatranspordi AS назвал ее хулиганкой

На трамвайной остановке Кесктуру в Таллинне молодая мать с коляской подошла к трамваю и двигалась в сторону передней двери, где есть места для колясок. Она пыталась зайти в среднюю дверь, но там было недостаточно места для коляски. На всякий случай она нажимала на кнопки, чтобы двери открывались и трамвай не уехал.

Когда она наконец докатила коляску до передней двери и нажала на кнопку, то двери внезапно закрылись перед ней, и трамвай уехал. Расстроенная женщина решила написать Linnatranspordi AS, чтобы следующий раз их водители были повнимательнее.

Ответ начальника отдела трамвайных услуг Linnatranspordi AS Вахура Калдаса шокировал ее.

"В своем письме вы описываете специфическую ситуацию, когда вдоль почти 34-метрового трамвая движется женщина с детской коляской и нажимает на все кнопки открытия дверей, сама при этом в трамвай не входя. Что в таком случае должны были подумать заметившие вас водитель трамвая и свидетели — что это хулиган, который развлекается тем, что мешает трамваю уехать с остановки", — написал он.

Он подчеркнул, что с коляской можно войти трамвай через любую дверь, а по ее поведению нельзя было понять, что она хочет войти в трамвай, поэтому водитель закрыл двери и уехал.

"Вы правы — подобное поведение неприемлемо. Но не поведение водителя трамвая, а ваше! Своим поведением вы подвергли опасности себя и своего ребенка, но возможно, и других пассажиров. В том, что вы не попали в трамвай, вы должны, к сожалению, винить лишь саму себя! Надеемся, что вы вынесли урок из произошедшего, и впоследствии будете вести себя более корректно, входя в трамвай.