Невероятно! Максимально разрешенную скорость на отрезке шоссе Таллинн-Тарту могут увеличить до 120 км/ч

На построенном недавно отрезке Козе-Выыбу шоссе Таллинн-Тарту уже в этом году предельно допустимая скорость может быть увеличена до беспрецедентных для Эстонии 120 км/ч.
”С большой долей вероятности мы сможем увеличить максимальную скорость уже в ближайшие месяца. Если не получится, то в следующем году”, — сказал Forte представитель Департамента шоссейных дорог Яанар Тюкк.
Отмечается, что центр управления дорожным движением имеет право установить на этом участке предельно допустимую скорость в 120 км/ч при хороших дорожных условиях и в светлое время суток. В темное время суток или в периоды более интенсивного дорожного движения разрешено установить максимальную скорость в 110 км/ч.
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