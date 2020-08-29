Невероятно! Максимально разрешенную скорость на отрезке шоссе Таллинн-Тарту могут увеличить до 120 км/ч

”С большой долей вероятности мы сможем увеличить максимальную скорость уже в ближайшие месяца. Если не получится, то в следующем году”, — сказал Forte представитель Департамента шоссейных дорог Яанар Тюкк.

Отмечается, что центр управления дорожным движением имеет право установить на этом участке предельно допустимую скорость в 120 км/ч при хороших дорожных условиях и в светлое время суток. В темное время суток или в периоды более интенсивного дорожного движения разрешено установить максимальную скорость в 110 км/ч.