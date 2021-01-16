Невероятно: экзамен по вождению легкового автомобиля провалили более половины экзаменуемых!

В 2020 году на все категории было принято 36 652 экзамена по вождению, который сдали в итоге 19 412 (52%) экзаменуемых. При этом с первой попытки экзамен по вождению сдали 58% экзаменуемых.

Целых 3661 желающий стать водителем сдавал экзамен на B-категорию от 4 до 9 раз, а 260 человек сдавали экзамен на категорию В более 10 раз. Один кандидат в водители сдавал экзамен по вождению уже в 29-й раз. Для одного претендента на права экзамен по теории стал 33-й попыткой.

Какие были самые частые ошибки на экзаменах по вождению? 5203 раза ошибка экзаменуемых касалась безопасности дорожного движения — то есть, в этих ситуациях могло бы случиться ДТП, если бы не вмешался инструктор. 4428 раз экзаменуемые игнорировали желтый или красный сигнал светофора. 3979 раз проблемой для них стала постановка автомобиля на дороге; 3669 раз была превышена скорость или экзаменуемый ехал слишком медленно и тем самым мешал другим участникам дорожного движения; 1595 раз не уступали дорогу или не пропустили машину, имеющую преимущественное право.

"К тому же не смогли припарковать автомобиль по правилам 1115 раз, а 533 человека не справились с упражнением в течение 10 минут. В среднем у экзаменуемого уходит на выполнение обязательных упражнений 4-6 минут", — говорит руководитель экзаменационного отдела Транспортного департамента Тармо Ванамыйза.

Экзамен по вождению на А-категорию (двухколесные транспортные средства) принимались 3001 раз, с ними справились 78% экзаменуемых. На категорию С и CE (грузовые автомобили) был принят 5101 экзамен, с ним справились 67% сдававших. Экзамен на категорию T (трактор) сдавали 677 раз, процент успешной сдачи составил 70%. На D-категорию (автобус) сдавали 769 раз, успешно — в 60% случаев. На вождение трамвая экзамен сдавали 27 раз, из них 85% успешно.

В прошлом году на экзамен по вождению не явились 745 человек, это означает потерю 124 рабочих дней экзаменатора.

"Неявка на экзамен не является проблемой, если об этом заранее извещают. А неявка без предупреждения — это неуважение и к экзаменатору, и к другим людям, которые стоят в очереди на сдачу экзамена", — отметил Ванамыйза.