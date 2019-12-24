24.12.2019, 16:20

Невероятная наглость: мошенники обналичивали в магазинах Maxima поддельные чеки за тару и неплохо ”наварились”

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Сулев Ведлер
EST 33
Невероятная наглость: мошенники обналичивали в магазинах Maxima поддельные чеки за тару и неплохо ”наварились”
PALJU SEBIMIST, VÄHE VILLA: Kelmide gängi tegevusele jõuti jälile paari kuuga. Pildil vahetab üks tankistidest Maxima kassas tšekki raha vastu.Foto: Turvakaamera video/Politsei

В то время, как Финансовая инспекция занималась расследованием отмывания денег в Danske bank, местная полиция расследовала масштабное мошенничество с чеками автоматов по приему тары, пишет Eesti Päevaleht.

Мошенники попались случайно. Через пару месяцев после начала их деятельности, работники Pandipakendi Automatiseeritud Käitlussüsteemi OÜ (PAK) в ходе рутинной проверки обнаружили, что в сети Maxima на основании чеков было выплачено намного больше наличных денег, чем поступило тары. Общая сумма, выплаченная на основании липовых чеков, составила 11 866 евро.

5 февраля 2016 года PAK направила полиции заявление о преступлении. ”Мы обнаружили, что на кассах в магазинах было обменено на деньги больше чеков, чем выдано нашими автоматами по приему тары”, — сообщил член правления PAK Виталий Дроздов. К заявлению он приложил таблицу с адресами магазинов и временем выплат по чекам.

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Старший следователь Пыхьяской префектура Мария Ныгене начала расследование по статье о мошенничестве. Преступления продолжались, и весной PAK направила в полицию еще одно заявление.

Мошенники обналичивали поддельные чеки по всему Таллинну, а также в Маарду и Виймси. Чеки обналичивались исключительно в магазинах Maxima.

Отдел безопасности Maxima предоставил следствию максимально возможное количество фото- и видеоматериала с камер наблюдения. Выяснилось, что чеки обналичивали не один-два человека, а намного больше. Примечательно, что покупок в магазине они не совершали, поэтому получить данные банковских карт или карт клиента не представлялось возможным. Неизвестные просто обменивали чеки на деньги и уходили.

Ныгене разослала фото подозреваемых своим коллегам из Пыхьяской префектуры, и удача улыбнулась ей. ”100% Гуннар Киуру, — сообщил ей один из следователей, увидев фотографию молодого человека в зеленой куртке. — В конце прошлого года я имел с ним дело, у него очень запоминающееся лицо”.

Дальше все было просто. Следователи запросили у телефонного оператора данные о звонках Киуру, и многие из тех, с кем он общался, оказались правоохранительным органам знакомы. Вскоре круг подозреваемых расширился до восьми человек. Они были приглашены на допрос, в ходе которого все пели одну и ту же песню: ”познакомился с Витей. Он возил меня на серебристом ”Мерседесе” от магазина к магазину, где я должен был обналичивать чеки, которые он мне дал”. Витя платил им по 50 евро в день.

Происхождение чеков ”танкистов” не интересовало. О камерах наблюдения они тоже не думали. Осознание того, что речь идет о мошенничестве, их тоже не пугало, тем более, что у всех имелись отметки в регистре наказания. У некоторых — очень много.

Дроздов сказал следователям, что поддельные чеки изготовилась при помощи кассового принтера, который можно купить в магазинах и интернете. Мошенники расшифровали содержание штрихкода и настроили принтер таким образом, чтобы чек обходил автоматическую проверку кассовой системы Maxima. Поддельные чеки были напечатаны на той же бумаге, что и настоящие.

Руководство PAK решило прибегнуть к хитрости и пронумеровало все катушки с бумагой для чеков. После этого мошенники затаились. Это подтверждало теорию о том, что они могли располагать внутренней информацией.

Тем не менее, 1 апреля неизвестный обналичил в магазине Maxima в Копли поддельный чек на сумму 15 евро. Чек был напечатал на бумаге, выделенной одному из мустамяэских магазинов. Проверка работников этого магазина ничего не дала. К этому времени ущерб вырос до 12 925 евро.

Тогда следствие решило проверить фирму, обслуживающую автоматы по приему тары в Maxima. Выяснилось, что это эстонский филиал латвийского подразделения литовской UVS group. ИТ-директор концерна не поверил, что работники эстонского филиала могут заниматься мошенничеством. ”Думаю, это может сделать любой, кто хоть немного разбирается в ИТ”, — отметил он.

В марте 2017 года один из допрошенных (Виталий Давыдов) изменил свои показания (ранее он утверждал, что пакет с чеками он нашел) и сообщил, что чеки ему дал младший брат его сожительницы Дмитрий Улин, который в свою очередь получил их от Юрия Кармалыги, как-то связанного со сферой вторичной обработки тары. На допросе работающий электриком Улин сразу же признался, что участвовал в мошенничестве. Рассказал, что деньги с Кармалыгой они делили поровну. Некоторых танкистов находил сам Улин, остальных — Давыдов.

Вскоре выяснилось, что Кармалыга работает ИТ-специалистом в фирме, занимающейся обслуживанием автоматов при магазинах Maxima. В мае 2017 года мужчину задержали.

Сначала Кармалыга все отрицал, но вскоре сознался. При этом он утверждал, что печатью чеков занимался не он, а двое его коллег. Однако это следствием подтверждения не нашло. Уголовное дело в их отношении было прекращено. Уголовные дела против ”танкистов” также были закрыты, однако они получили от государства наказание в виде штрафов в размере 500-700 евро или общественно-полезных работ.

Трое главных фигурантов дела предстали перед судом. В порядке согласительного производства Юри Кармалыга получил один год и девять месяцев лишения свободы. Улин и Давыдов получили по полтора года. Все наказания условные с испытательным сроком в два года. Также они должны были возместить нанесенный урон, оплатить штраф и покрыть адвокатские расходы.

Через месяц один из ”танкистов” — Даниель Сагитов — был приговорен к 12 месяцам, из которых десять месяцев должен был отсидеть реально. Но на его счету были и другие грехи (торговля наркотиками и физическое насилие).

Одно из самых неожиданных дел последнего времени раскрыто. Мошенники вновь доказали, что полет их фантазии не знает границ.

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