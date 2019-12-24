Невероятная наглость: мошенники обналичивали в магазинах Maxima поддельные чеки за тару и неплохо ”наварились”

Ныгене разослала фото подозреваемых своим коллегам из Пыхьяской префектуры, и удача улыбнулась ей. ”100% Гуннар Киуру, — сообщил ей один из следователей, увидев фотографию молодого человека в зеленой куртке. — В конце прошлого года я имел с ним дело, у него очень запоминающееся лицо”.

Дальше все было просто. Следователи запросили у телефонного оператора данные о звонках Киуру, и многие из тех, с кем он общался, оказались правоохранительным органам знакомы. Вскоре круг подозреваемых расширился до восьми человек. Они были приглашены на допрос, в ходе которого все пели одну и ту же песню: ”познакомился с Витей. Он возил меня на серебристом ”Мерседесе” от магазина к магазину, где я должен был обналичивать чеки, которые он мне дал”. Витя платил им по 50 евро в день.

Происхождение чеков ”танкистов” не интересовало. О камерах наблюдения они тоже не думали. Осознание того, что речь идет о мошенничестве, их тоже не пугало, тем более, что у всех имелись отметки в регистре наказания. У некоторых — очень много.

Дроздов сказал следователям, что поддельные чеки изготовилась при помощи кассового принтера, который можно купить в магазинах и интернете. Мошенники расшифровали содержание штрихкода и настроили принтер таким образом, чтобы чек обходил автоматическую проверку кассовой системы Maxima. Поддельные чеки были напечатаны на той же бумаге, что и настоящие.

Руководство PAK решило прибегнуть к хитрости и пронумеровало все катушки с бумагой для чеков. После этого мошенники затаились. Это подтверждало теорию о том, что они могли располагать внутренней информацией.

Тем не менее, 1 апреля неизвестный обналичил в магазине Maxima в Копли поддельный чек на сумму 15 евро. Чек был напечатал на бумаге, выделенной одному из мустамяэских магазинов. Проверка работников этого магазина ничего не дала. К этому времени ущерб вырос до 12 925 евро.

Тогда следствие решило проверить фирму, обслуживающую автоматы по приему тары в Maxima. Выяснилось, что это эстонский филиал латвийского подразделения литовской UVS group. ИТ-директор концерна не поверил, что работники эстонского филиала могут заниматься мошенничеством. ”Думаю, это может сделать любой, кто хоть немного разбирается в ИТ”, — отметил он.