Неверность, судебные тяжбы, убийство и масштабная афера: совместная жизнь ливанского принца и красавицы из Рапла напоминает мыльную оперу

В конце прошлого года мать семейства из Рапламаа Рийна Хунт (сестра Кальяотс) получила шокирующее известие: ее муж, предприниматель Яанек Хунт, отправившийся в командировку в Америку, был задержан в аэропорту Чикаго. Власти считают его причастным к самой масштабной в истории Калифорнии страховой афере на общую сумму в сотни миллионов долларов.

Рийна росла в семье, где было пятеро детей. В 1998 году ее сестра Кадри Вяльяотс стала Мисс Эстония и вскоре обрела ухажера в лице ливанского принца, миллионера и хирурга Мунира Увайда (52), который позже стал ее мужем.