”Неудивительно, что родители "издеваются" над учителями". Читательница вспоминает о горьком опыте школьных лет

Женщина вспоминает школьные годы и описывает свой 17-й или 18-й день рождения, который выпал на учебный день. ”Уже утром я знала, что одноклассники принесут мне цветы, а более близкие и подарки. Что будут поздравления и вообще — это мой день. Я всегда очень ждала дни рождения, и тот день не стал исключением”. Сначала все действительно шло так, как она и предполагала, но на уроке химии учительница ни за что отругала ее.

”Поскольку я училась у нее уже много лет, то знала, что этому была простая причина: ей не понравилось, что у меня день рождения”, — пишет читательница.

”На этом уроке я сидела на первой парте. С собой у меня была маленькая ваза с цветами, которые мне принесли одноклассники. С самого начала урока эта учительница с презрением смотрела на мои цветы. А когда я осмелилась помочь своей однокласснице с заданием, тихонько шепнув ей что делать (это не была контрольная или что-то в этом роде), учительница закричала: ”Ты что, думаешь, что если у тебя день рождения, то можешь разговаривать весь урок, да?” За этой фразой последовало длинные и унизительные ругательства. Поскольку до этого она ничего плохого мне не говорила, то было ясно, что ей не понравился мой день рождения. Так же она ругала и других именинников в их дни рождения”.

”Скажу честно, я со своими детьми там поступать не позволила бы. Ни в данном конкретном случае, ни в какой-либо другой ситуации. Поскольку я училась также за границей, то знаю, что например, в Скандинавии в школах учителя относятся к тебе как к равному. У нас в Эстонии о равенстве говорить не приходится. Учитель — на пьедестале, а ученики — ниже травы, они ведь дураки и их надо учить”.