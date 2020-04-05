Неудачные операции стоили таллиннскому медику кучи денег и работы. Врачи проблемы не видят

Любовь отмечает, что у нее — очень непростое зрение, и когда встал вопрос о замене хрусталика, она подошла к этому делу весьма серьезно.

”Больничная касса финансирует только замену хрусталиков на монофокальные, — говорит дама. — Мне же такие не подходят, поэтому я решилась на операцию за свои деньги и в частной клинике, хотела себе мультифокальные хрусталики, которые признаны самыми лучшими. Однако выяснилось, что у эстонских глазных врачей — проблемы с компетентностью. Они специализируются на одной конкретной области и в случае возникновения проблем помочь уже не могут”.

Один врач не видит…

Первую операцию Любовь решила делать в клинике ReFocus. Провели все обследования, операция прошла успешно, но…

”Когда я на следующее утро проснулась и вышла на балкон, я поняла, что не вижу почти ничего вблизи, — описывает свое состояние дама. — Буквально не вижу своих рук! Мне стало страшно! Хотя вдаль я видела прекрасно”.

Женщина обратилась обратно в клинику, где ей сказали, что возникли осложнения, но они помочь никак не могут.

”Дали направление в глазную клинику на Рави, — рассказываетЛюбовь. — Я поняла лишь, что у меня там образовались мембрана и отек. На Рави предложили еще одну операцию. Но я решила проконсультироваться у глазных врачей в Санкт-Петербурге — и выяснилось, что отек прекрасно снимают капли! Ближнее зрение полностью не восстановилось, но стало намного лучше”.

Вернувшись из Санкт-Петербурга, отмечает Любовь, она была так разочарована в эстонских докторах, что написала нелицеприятный отзыв о враче, который делал ей операцию на первом глазу. И операцию на втором глазу пошла делать в другую клинику — Silmalaser.

”Я предупредила врача, какие при первой операции были осложнения, — рассказывает дама. — Он сказал, что учтет. Сделали вторую операцию… и ситуация повторилась. То есть: я дома, скоро должны прийти гости, я хочу испечь яблочный пирог, беру в руки яблоки — и не могу их почистить! Я просто не вижу ни яблок, ни своих рук!”

В шоке она снова обратилась в клинику, однако врач, по ее словам, просто… отмахнулся от нее.