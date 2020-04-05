Неудачные операции стоили таллиннскому медику кучи денег и работы. Врачи проблемы не видят

Именно поэтому, поясняет доктор, даме и могло показаться, что зрение резко ухудшилось.
”Но утверждение, что она теперь прооперированным глазом вообще ничего не видит, далеко от истины, — заверяет Пайт Теэсалу. — Это подтверждают как записи, сделанные во время ее последнего визита к нам, так и внесенные впоследствии докторами других лечебных учреждений. Также нельзя согласиться с утверждением, что мы не интересуемся ее проблемами. Я лично договаривался для нее о консультации с глазным врачом на Рави, который занимается конкретно этой патологией. В Санкт-Петербурге пациентке посоветовали сделать в нашей клинике операцию и на втором глазу. Но когда я ей написал, что перед операцией хочу с ней лично предварительно еще раз встретиться, она отказалась категорически”.
Он добавляет, что это понятно: у пациента может возникнуть недоверие к врачу, если после операции возникли осложнения или ожидаемые результаты операции не совпадают с реальностью.
”Но, к сожалению, мы не можем решить проблему путем написания отзывов в интернете или обращения в газету. Я заверяю, что пациент по-прежнему может обратиться в нашу клинику, чтобы оценить ситуацию и найти решение проблемы”, — говорит доктор Теэсалу.
Доктор Мельдер, делавший пациентке операцию на втором глазу, заверяет, что если бы она действительно ничего не видела, то давно бы уже обратилась к нему снова или пришла бы в отделение экстренной медицины при любой больнице.
”Она прекрасно видит, и исследования, которые я проводил, это подтверждают. Может быть, зрение у нее и не стопроцентное, но оно лучше, чем было до операции”, — заверяет врач.
В ответ на претензию, что он не дал никаких направлений к специалистам, доктор пояснил, что он не увидел показаний к этому: ”У нее не было проблем или осложнений после операции. Вдобавок, все необходимые ей документы есть в интернете, и если она — врач, она должна уметь электронными историями болезни пользоваться. Так что, если пациент чем-то недоволен, он всегда может обратиться в комиссию оценки качества медицинских услуг, и мы можем обсудить этот случай там. Я абсолютно уверен: все было сделано качественно!”
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