”Нет украинцам” и ”на СМС не отвечаю”. Эстонские девушки продают в интернете свою невинность. И не только

Издание Eesti Ekspress отыскало на секс-порталах объявления о продаже девственности. Объявление о покупке при этом удалось найти только одно: мужчина предлагал за невинность ”20 тонн наличными”.
”Продаю свою девственность”
”Ищу спонсора, поскольку очень нуждаюсь в деньгах. Я невинна и готова расстаться с девственность”
”Темпераментная девушка выставляет на аукцион свою анальную невинность”
Журналист решает провести эксперимент и создает профиль от имени 25-летней девушки. За час она получает около 40 писем. За неделю — 250.
”Утренний кофе и …?”
”Есть интерес встретится с парой?”
”Хочешь посмотреть на мой прибор?”
”Я сейчас как раз мастурбирую. Давай, покажу тебе в скайпе!”
”300 евро?”
”150 евро, заберу на машине”
И так далее. Список страждущих довольно пестрый. Гей-пара, которая ищет третьего. Гетеропара, ищущая другую пару, которая будет ”нижней”. Бисексуал, желающий подарить ”тройничок” своему бойфренду. Женщина, ищущая гей-партнера для своего мужа. На твой территории, на моей, в автомобиле или отеле. При этом некоторые мужчины признаются, что часто разговор затухает уже в самом начале.
Журналист создает еще один профиль: мужчина, 26 лет. Ни. Одного. Письма.
Наряду и девушками возможности лишиться девственности, в том числе анальной, ищут и парни. От представителей сильного пола объявлений подобного характера намного больше. При этом им зачастую самим приходится доплачивать за то, чтобы стать мужчинами.
”Да, небольшая дискриминация, — сказал изданию 16-летний парень из Пярну, желающий лишиться девственности. — Поскольку я молодой и неопытный и не самый привлекательный, то показалось справедливым предложить за это деньги”.
”В определенный момент я почувствовал, что хотелось бы иметь такой опыт. Говорят же, что секс — это круто. У меня не было подружки и я знал, что не имею заговаривать зубы и не блещу красотой, чтобы ее найти. Может, лучше получить первый опыт с кем-то другим, чтобы в романтических отношениях уже уметь что-то? Так я собрался с силами и написал объявление”.
Журналист связывается с девушками, продающими свою невинность. Одной девушке 17 лет, она из маленького города. Сказала, что хочет сделать это из любопытства. Рассказала, как однажды на выходных осталась одна дома, пила сидр и смотрела видео для взрослых. Ей подумалось, что за границей девушки получали за девственность большие деньги и почему бы ей не попробовать поступить так же. Она объявила аукцион, который завершился ничем. С красивым и сексуальным мужчиной она была готова сделать это за 1000 евро. Всего пришло менее десяти предложений. Кто-то предлагал 250 евро, кто-то 400. Кто-то звал в сауну.
”Ни одно из предложений не заинтересовало меня. Кроме того, все участники были старше 40 лет, и по фотографиям мне никто из них не понравился. Мне бы хотелось, чтобы первый раз тоже был хоть немного романтичным. Тогда я поняла, что совсем ничего не продумала. Я нафантазировала себе разного, а в итоге получила фото стариков… Сейчас я рада, что не получила более хорошего предложения”.
Конечно же, на секс-порталах больше женщин. Почему-то многие из Тартумаа. Большинство из них в долгой переписке не заинтересованы и сразу же высылают прейскурант и уточнения (своего рода FAQ) по типу ”нет украинцам” и ”на СМС не отвечаю”.
От одной ”студентки” особенно много объявлений: 50 евро полчаса и 100 евро час, минет — 40 евро. ”Я не проститутка”, — говорит она по телефону. Девушка поясняет, что таким образом зарабатывает деньги и проводит время. Она — сама себе хозяйка и тщательно выбирает, с кем встречаться. В месяц она зарабатывает как минимум среднюю зарплату.
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