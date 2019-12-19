”Нет украинцам” и ”на СМС не отвечаю”. Эстонские девушки продают в интернете свою невинность. И не только

”В определенный момент я почувствовал, что хотелось бы иметь такой опыт. Говорят же, что секс — это круто. У меня не было подружки и я знал, что не имею заговаривать зубы и не блещу красотой, чтобы ее найти. Может, лучше получить первый опыт с кем-то другим, чтобы в романтических отношениях уже уметь что-то? Так я собрался с силами и написал объявление”.



NÕUDLUS JA PAKKUMINE: Anonüümse 26aastase naise postkasti potsatas kõiksugu pakkumisi. iha.ee on koht, kus julgetakse ka ebatsensuurselt õnne proovida.



Журналист связывается с девушками, продающими свою невинность. Одной девушке 17 лет, она из маленького города. Сказала, что хочет сделать это из любопытства. Рассказала, как однажды на выходных осталась одна дома, пила сидр и смотрела видео для взрослых. Ей подумалось, что за границей девушки получали за девственность большие деньги и почему бы ей не попробовать поступить так же. Она объявила аукцион, который завершился ничем. С красивым и сексуальным мужчиной она была готова сделать это за 1000 евро. Всего пришло менее десяти предложений. Кто-то предлагал 250 евро, кто-то 400. Кто-то звал в сауну.

”Ни одно из предложений не заинтересовало меня. Кроме того, все участники были старше 40 лет, и по фотографиям мне никто из них не понравился. Мне бы хотелось, чтобы первый раз тоже был хоть немного романтичным. Тогда я поняла, что совсем ничего не продумала. Я нафантазировала себе разного, а в итоге получила фото стариков… Сейчас я рада, что не получила более хорошего предложения”.

Конечно же, на секс-порталах больше женщин. Почему-то многие из Тартумаа. Большинство из них в долгой переписке не заинтересованы и сразу же высылают прейскурант и уточнения (своего рода FAQ) по типу ”нет украинцам” и ”на СМС не отвечаю”.

От одной ”студентки” особенно много объявлений: 50 евро полчаса и 100 евро час, минет — 40 евро. ”Я не проститутка”, — говорит она по телефону. Девушка поясняет, что таким образом зарабатывает деньги и проводит время. Она — сама себе хозяйка и тщательно выбирает, с кем встречаться. В месяц она зарабатывает как минимум среднюю зарплату.