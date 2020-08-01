Нет тела — нет дела | Авария в пьяном виде потянула за собой совершенное год назад убийство сожительницы

Прошлой осенью достоянием общественности стала история Ринго Ортикова, который убил мать своего ребенка. Однако история, почему мужчина был заключен под стражу только спустя девять месяцев после убийства, тогда осталась нерассказанной, пишет Eesti Ekspress.
Ортиков просыпался на работу в 06:30. Трудился он автомехаником в Таллинне и в рабочие дни жил в крошечной квартире гостиничного типа прямо рядом с гаражом, где работал. На свой хутор Мустла-Нымме мужчина приезжал только тогда, когда мог остаться на несколько дней подряд. В день убийства, 25 июня 2018 года, через шесть часов после того, как он задушил свою сожительницу Аге и спрятал ее тело в канаве неподалеку, мужчина также отправился на работу. Он решил, что если кто-то спросит его об Аге, он скажет, что та отправилась в Норвегию на работу и больше ему ничего не известно.
9 ноября 2018 года уголовное бюро по расследованию преступлений против личности сообщило Пыхьяской окружной прокуратуре о том, что пропавшая без вести Аге была убита. К этому моменту полиция уже два месяца занималась поисками женщины.
”Сначала родственники Аге обратились в Пайдеское отделение полиции с заявлением об исчезновении женщины, от которой уже несколько месяцев нет вестей, — вспоминает руководитель следственной группы Элари Хаугас. — Пайдеская полиция завела дело и приступила к поискам”.
6 июля Ортиков впервые после убийства вернулся на хутор. Он проверил, на месте ли труп, и решил спрятать его получше, завалив сеном.
”Было подозрительно, что человек, у которого так много знакомых и который обычно был очень активен в социальных сетях, в один момент просто исчез, — говорит Хаугас. — В середине октября, через несколько недель после начала расследования, стала вырисовываться общая картина. Факты указывали на то, что человек просто резко пропал. Информация, что Аге отправилась в Норвегию на заработки, не казалась нам достоверной”.
Следователи сопоставили всю имевшуюся у них информацию и пришли к выводу, что то, что произошло с Аге (что бы это ни было), случилось с 24 июня на 25 июня. Сначала круг подозреваемых состоял из пяти человек, но затем сузился. ”Мы поочередно прорабатывали людей, которые могли это сделать, и постепенно отбрасывали версии. В итоге у нас осталось двое подозреваемых. Первый — Ринго Ортиков, второй — один из его родственников. Проблема заключалась в том, что мы подозревали их в убийстве, но у нас даже не было трупа”, — рассказывает страж порядка.
В начале декабря с Ринго связазалась Ангела, бывшая жена его друга. У нее было на это две причины. Во-первых, бывший муж сказал ей, что Ринго убил Аге, и женщина захотела справиться об этом у самого Ринго. Во-вторых, Ринго уже давно нравился Ангеле и она хотела узнать, действительно ли Аге пропала.
Так Ринго и Ангела стали общаться. В это же время мужчине начало казаться, что за ним следят, и он даже отключил дома интернет. И не напрасно, поскольку месяцем ранее прокурор Картин Паэсоо получила от суда разрешение на слежку.
В ходе прослушивания телефонных звонков следователям стало ясно, что Ринго очень плохо относился к Аге. Также он иногда говорил о ней в прошедшем времени, что указывало на то, что он знал, что она умерла.
20 декабря Ортиков и Ангела договорились съехаться, а 22 декабря Ортиков в состоянии алкогольного опьянения совершил в Таллинне аварию, в которой пострадали пять человек, в том числе два ребенка. Руководитель бюро по расследованию уголовных преступлений Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре, приехав на место ДТП, понял сразу: перед ним Ринго Ортиков. ”На самом деле это было невероятное совпадение”, — вспоминает Хаугас.
В январе Ортиков переехал жить к Ангеле в ее квартиру. В феврале женщина спросила что будет, когда Аге вернется из Норвегии, на что получила ответ, что она больше никогда не вернется. Ортиков признался, что его сожительница ни в какую Норвегию не поехала, и сказал, что она умерла в результате передозировки наркотиков и он спрятал ее тело. На вопрос о том, что почему он не сообщил в полицию, мужчина сказал, что не хотел порочить Аге. Позже следователям Ангела сказала, что забыла об этом разговоре.
Тем временем дорожная полиция возбудила в отношении Ортикова дело о проступке и совместно со следователям из отдела убийств было решено ходатайствовать о его аресте.
Пока мужчина находился в арестном доме, расследующая убийство группа провела официальные допросы и проверки, а также ряд экспертиз. Стало понятно, что Ортиков часто применял насилие и бил Аге. Однажды ей пришлось провести ночь в лесу привязанной к дереву. Другой раз зимой он не пустил домой ночевать приемную дочь Мерит. В ходе допроса девочки информация о жестоком отношении со стороны отца подтвердилась. ”Ринго обещал убить маму и кинуть в колодец”, — передает слова девочки прокурор Паэсоо. Также появилась информация о том, что на момент убийства Аге могла быть беременна, но подтвердить это или опровергнуть в итоге так и не удалось.
К началу апреля у следователей уже было достаточно доказательств, но сначала Ортиков отправился отбывать наказание за дорожное преступление. ”Мы решили, что пусть он понесет это наказание, хотя уже тогда мы знали, что через 18 дней он с большой долей вероятности на свободу не выйдет”, — говорит Хаугас.
Через неделю Ортикова вызвали на допрос. Сначала он пустил в ход официальную версию про отъезд в Норвегию, но уже через час под гнетом доказательств не выдержал и признался в содеянном: в ночь с 24 на 25 июня 2018 года он убил свою сожительницу Аге.
12 августа 2019 года полиция вместе с Ортиковым отправилась к нему на хутор и он показал, где спрятал тело. Также с помощью куклы в человеческий рост он показал все, что сделал в ту ночь с Аге. Только в яму бросать куклу не стали — следователям было достаточно описания.
Больше об этой истории можно прочитать ЗДЕСЬ.
Рудковская: «Нет слов «дауненок», «аутист», «жирный», «очкарик»
Мясников развеял миф о коронавирусе: "Полный бред"
В Сочи скончалась женщина, зараженная COVID-19
Переболевшие COVID-19 пациенты страдают от странных симптомов