Нет тела — нет дела | Авария в пьяном виде потянула за собой совершенное год назад убийство сожительницы

Ортиков просыпался на работу в 06:30. Трудился он автомехаником в Таллинне и в рабочие дни жил в крошечной квартире гостиничного типа прямо рядом с гаражом, где работал. На свой хутор Мустла-Нымме мужчина приезжал только тогда, когда мог остаться на несколько дней подряд. В день убийства, 25 июня 2018 года, через шесть часов после того, как он задушил свою сожительницу Аге и спрятал ее тело в канаве неподалеку, мужчина также отправился на работу. Он решил, что если кто-то спросит его об Аге, он скажет, что та отправилась в Норвегию на работу и больше ему ничего не известно.

Veesilm Ringo Ortikovi kodutalus PPA

9 ноября 2018 года уголовное бюро по расследованию преступлений против личности сообщило Пыхьяской окружной прокуратуре о том, что пропавшая без вести Аге была убита. К этому моменту полиция уже два месяца занималась поисками женщины.

”Сначала родственники Аге обратились в Пайдеское отделение полиции с заявлением об исчезновении женщины, от которой уже несколько месяцев нет вестей, — вспоминает руководитель следственной группы Элари Хаугас. — Пайдеская полиция завела дело и приступила к поискам”.

IMITEERIS TAPMIST: Ringo Ortikov näitab politseiuurijatele, kuidas oma elukaaslase tappis. PPA

6 июля Ортиков впервые после убийства вернулся на хутор. Он проверил, на месте ли труп, и решил спрятать его получше, завалив сеном.

KRIMINALISTID TÖÖL: Pärast tiigi tühjaks pumpamist said tööle asuda kriminalistid, kes otsisid märke Age surnukehast. PPA

”Было подозрительно, что человек, у которого так много знакомых и который обычно был очень активен в социальных сетях, в один момент просто исчез, — говорит Хаугас. — В середине октября, через несколько недель после начала расследования, стала вырисовываться общая картина. Факты указывали на то, что человек просто резко пропал. Информация, что Аге отправилась в Норвегию на заработки, не казалась нам достоверной”.

Следователи сопоставили всю имевшуюся у них информацию и пришли к выводу, что то, что произошло с Аге (что бы это ни было), случилось с 24 июня на 25 июня. Сначала круг подозреваемых состоял из пяти человек, но затем сузился. ”Мы поочередно прорабатывали людей, которые могли это сделать, и постепенно отбрасывали версии. В итоге у нас осталось двое подозреваемых. Первый — Ринго Ортиков, второй — один из его родственников. Проблема заключалась в том, что мы подозревали их в убийстве, но у нас даже не было трупа”, — рассказывает страж порядка.