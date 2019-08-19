Нет слов: 24 военных инвалида оказались в долгу перед государством

Как так получилось? Дело в том, что Таммет и еще 23 его соратника по несчастью являются членами Eesti Vigastatud Sõjameeste Ühingu MTÜ (Эстонского союза военных инвалидов) и получали от союза ежемесячное пособие в размере 400-500 евро. Все шло хорошо, пока пенсионеры в Эстонии освобождались от уплаты подоходного налога. В 2018 году государство решило облагать подоходным налогом и их доход, поэтому и Таммет должен был платить с пособия доход. При этом, по словам мужчины, летом прошлого года на общем собрании союза получатели пособия подняли этот вопрос и им сказали, что беспокоиться не стоит и все будет в порядке. Член правления Eesti Vigastatud Sõjameeste Ühingu MTÜ Яан Михкельсон в свою очередь утверждает, что мужчины знали, что должны платить подоходный налог сами. ”Предыдущий председатель, которого уже нет среди нас, установил порядок, что деньги переводятся и каждый платит сам. Им даже повезло, так как мы поддерживаем их большими суммами”, — отмечает Михкельсон.

Опекун Рейна Таммета Хельо Таммет говорит, что пыталась поговорить с бухгалтером союза, но тот просто повесил трубку.

Рейн Таммет отправился в армию добровольцем в возрасте 16 лет. Десять лет провел в лагере в Сибири. Несколько раз пытался бежать оттуда, но каждый раз его ловили. ”Я многое повидал в жизни. Но мне повезло и я чудом выжил. А теперь перед смертью оказался в долгу у государства”, — сокрушается мужчина.

Получаемое от союза пособие у пенсионеров уходит, в основном, на лекарства и оплату счетов учреждений по уходу. Многие уже не могут самостоятельно справляться с повседневными делами и нуждаются в постоянном уходе и надзоре.