Нет слов: 24 военных инвалида оказались в долгу перед государством

В середине июня 92-летний Рейн Таммет получил от Налогово-таможенного департамента извещение, по которому он должен государству 960 евро и 3 цента. Мужчина потерял дар речи, пишет Eesti Päevaleht.
Как так получилось? Дело в том, что Таммет и еще 23 его соратника по несчастью являются членами Eesti Vigastatud Sõjameeste Ühingu MTÜ (Эстонского союза военных инвалидов) и получали от союза ежемесячное пособие в размере 400-500 евро. Все шло хорошо, пока пенсионеры в Эстонии освобождались от уплаты подоходного налога. В 2018 году государство решило облагать подоходным налогом и их доход, поэтому и Таммет должен был платить с пособия доход. При этом, по словам мужчины, летом прошлого года на общем собрании союза получатели пособия подняли этот вопрос и им сказали, что беспокоиться не стоит и все будет в порядке. Член правления Eesti Vigastatud Sõjameeste Ühingu MTÜ Яан Михкельсон в свою очередь утверждает, что мужчины знали, что должны платить подоходный налог сами. ”Предыдущий председатель, которого уже нет среди нас, установил порядок, что деньги переводятся и каждый платит сам. Им даже повезло, так как мы поддерживаем их большими суммами”, — отмечает Михкельсон.
Опекун Рейна Таммета Хельо Таммет говорит, что пыталась поговорить с бухгалтером союза, но тот просто повесил трубку.
Рейн Таммет отправился в армию добровольцем в возрасте 16 лет. Десять лет провел в лагере в Сибири. Несколько раз пытался бежать оттуда, но каждый раз его ловили. ”Я многое повидал в жизни. Но мне повезло и я чудом выжил. А теперь перед смертью оказался в долгу у государства”, — сокрушается мужчина.
Получаемое от союза пособие у пенсионеров уходит, в основном, на лекарства и оплату счетов учреждений по уходу. Многие уже не могут самостоятельно справляться с повседневными делами и нуждаются в постоянном уходе и надзоре.
Как отметил пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента, Eesti Vigastatud Sõjameeste Ühingu MTÜ в 2018 году поддержал 24 человека. Поскольку с этого дохода налог не удерживался, то на основании декларации о доходах пенсионеры должны доплатить налог. По данным департамента, декларацию подало 20 человек, получивших это пособие. 18 из них уже исполнили требование, один человек выплачивает на основании графика.
Что касается 2019 года, то, по данным департамента, союз больше не облагаемый налогом доход в отношении пособия не применяет и в этом году ситуация повториться не должна. То же самое подтвердил Михкельсон.
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