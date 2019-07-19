19.07.2019, 21:49

Нет планов на выходные? Allfilm ищет массовку для съемок фильма "Tenet"

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rus.delfi.ee
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Filmivõtted Laagna teel - 18.07.2019
Filmivõtted Laagna teel - 18.07.2019Foto: Andres Putting

Allfilm ищет массовку для съемок фильма Кристофера Нолана "Tenet" на этих выходных, 20 и 21 июля в Таллинне. Плата — 50 евро нетто за съемочный день

Желающие принять участие в съемках должны быть совершеннолетними и иметь возможность сниматься целый день 20-21 июля — съемки начинаются около шести утра и могут длится 10-13 часов.

Заполнить форму регистрации можно здесь. Если вас выберут, то позвонят.

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