19.07.2019, 21:49
Нет планов на выходные? Allfilm ищет массовку для съемок фильма "Tenet"
Allfilm ищет массовку для съемок фильма Кристофера Нолана "Tenet" на этих выходных, 20 и 21 июля в Таллинне. Плата — 50 евро нетто за съемочный день
Allfilm ищет массовку для съемок фильма Кристофера Нолана "Tenet" на этих выходных, 20 и 21 июля в Таллинне. Плата — 50 евро нетто за съемочный день
Желающие принять участие в съемках должны быть совершеннолетними и иметь возможность сниматься целый день 20-21 июля — съемки начинаются около шести утра и могут длится 10-13 часов.
Заполнить форму регистрации можно здесь. Если вас выберут, то позвонят.
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