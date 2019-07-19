Нет планов на выходные? Allfilm ищет массовку для съемок фильма "Tenet"

Желающие принять участие в съемках должны быть совершеннолетними и иметь возможность сниматься целый день 20-21 июля — съемки начинаются около шести утра и могут длится 10-13 часов.

Заполнить форму регистрации можно здесь. Если вас выберут, то позвонят.