"Нет ничего ужаснее, чем смерть ребенка". Почему в советское время младенцев в Эстонии не хоронили рядом с родными?

"Сынок", "Доченька". Или на эстонском "Pisipoeg", "Pisitütar". У некоторых только имя, у других — только фамилия. Встречаются могилки без даты рождения или смерти, бывает на могильном камне значится только год. Судя по надписям на плитах, эти захоронения относятся к 1970 — 1990 годам. Многие могилы без ухода, запущенные…

Почему здесь похоронены сплошь и рядом дети? Почему их не упокоили рядом с родными Почему детских могил так много? Почему так много заброшенных? Короткий ответ звучит так: это было советское время. Многое из того, что мы сейчас считаем самим собой разумеющимся, тогда таковым не было.

Мертворожденные или умершие в младенчестве дети не вписывались в показной советский оптимизм. Советская действительность требовала у матери и отца невозможного: они должны были как можно быстрее забыть ушедшего из жизни ребенка и двигаться по жизни дальше. Душевную помощь тогда никто, кроме близких, не предлагал.

Rauno Volmar

Rauno Volmar









"От всего сердца сожалею". Айра (65 лет, имя изменено) ничего не забыла. Можно даже сказать, что потеря ребенка почти три десятилетия назад в глубоко советское время — это то, что сформировало из нее нынешнюю женщину: теплую, но в то же время блестящую, деятельную и видную. С незаживающей раной в сердце, что делает ее восприимчивой к бедам других людей, заставляет замечать причины их проблем.

"Моя дочь тоже здесь похоронена. На мне грех. Я всем сердцем сожалею, что так вышло".

Появление ребенка на свет в советских роддомах отличалось от сегодняшнего. Нередко опыт пребывания женщин в роддомах часто оставлял травму на всю жизнь. Рожать они должны были в том положении и таким образом, как было удобнее врачам. Ругань в адрес рожениц — обычное дело. О семейных родах не было и речи. Слушая истории о тогдашних родах, нынешние молодые мамы удивляются, как советские женщины вообще соглашались рожать больше одного ребенка.

Новорожденного сразу же отлучали от матери, в первый раз приносили к ней только спустя 24 часа после появления на свет. О близости матери и ребенка никто не думал. Тех, кто осмеливался хоть ненадолго разрешить матери побыть с ребенком, было немного — нарушителей полувоенного порядка ждало наказание.