14.11.2019, 17:47
"Нет! Это надуманная вещь". Министр Ярвик отрицает личный конфликт интересов
Министр сельской жизни Март Ярвик подтвердил Õhtuleht, что знает Рейна Соосара, который мог бы из-за непоставленной подписи министра остаться на 1,1 млн евро богаче, еще с детства. Конфликт же интересов политик EKRE отрицает.
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