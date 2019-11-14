"Нет! Это надуманная вещь". Министр Ярвик отрицает личный конфликт интересов

Речь идет о требовании Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA), согласно которому фирмы Соосаара должны были бы вернуть около 1,1 млн евро пособий, но доверенность на обращение с которым в суд Ярвик не подписал.

Возможный конфликт интересов Ярвик отрицал полностью: "Нет! Это надуманная вещь".

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