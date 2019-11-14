14.11.2019, 17:47

"Нет! Это надуманная вещь". Министр Ярвик отрицает личный конфликт интересов


EST
Mart Järvik
Mart Järvik pildil keskelFoto: Tiit Blaat

Министр сельской жизни Март Ярвик подтвердил Õhtuleht, что знает Рейна Соосара, который мог бы из-за непоставленной подписи министра остаться на 1,1 млн евро богаче, еще с детства. Конфликт же интересов политик EKRE отрицает.

Речь идет о требовании Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA), согласно которому фирмы Соосаара должны были бы вернуть около 1,1 млн евро пособий, но доверенность на обращение с которым в суд Ярвик не подписал.

Возможный конфликт интересов Ярвик отрицал полностью: "Нет! Это надуманная вещь".

Статью полностью читайте в Õhtuleht.

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