10.03.2020, 09:01

"Несправедливость, которая не дает покоя". Как пенсионерку не пустили в туалет госучреждения


Ирина Петрова
EST
toikets
Foto on illustratiivneFoto: Kristjan Pillak

Естественные потребности на то и естественные, что свойственны они всем. Выйдя в город погулять и оказавшись далеко от дома, каждый может попасть в затруднительное положение — общественных туалетов в округе нет, в торговых центрах — только за деньги, а госучреждения и другие организации могут в прямом смысле закрыть дверь перед носом, если в данный момент вы не их клиент. Так и до беды недалеко, пишет "МК-Эстония".

Эта история могла бы произойти с кем угодно. Но людское отношение не всегда означает человечное, а с придуманными кем-то правилами, которые противоречат здравому смыслу, порой можно столкнуться в самый неподходящий момент.

Пенсионер — не клиент

Наталья (имя изменено. — Прим.ред.) из Кохтла-Ярве сейчас уже спокойно вспоминает тот день. Она пенсионер и очень пожилой человек. Своей историей женщина решила поделиться, потому что несправедливость, с которой она столкнулась, до сих пор не дает ей покоя.

”Это было в октябре. Я пошла в город по делам. Находясь в магазине, почувствовала себя плохо, заболел живот, мне срочно надо было в туалет. Стала быстро соображать, куда же мне пойти. Так как рядом был Департамент социального страхования, я бегом побежала туда, — вспоминает Наталья. — Передо мной вышла из туалета работница, инспектор. Я умоляла ее пустить меня в туалет, на что она закрыла передо мной дверь на ключ и ушла к себе в кабинет. Заявила, что туалет у них не общественный, а для клиентов, и что я не их клиент! Мне было не до объяснений, что я уже 37 лет на пенсии, что я больной человек, что у меня беда, которая не ждет, — диарея”.

Больше пенсионерке бежать было некуда. Да уже и не за чем. От боли в животе она чуть не упала на улице, ее даже подхватил незнакомый мужчина. Наталья скорее поспешила домой…

”Спустя пару дней я пошла в департамент спросить, почему туалет закрывается на ключ, а на двери написано, что он для клиентов. Кто я для вас? Думала, что извинятся, но нет. Пожелала работнице того же самого, что случилось со мной в общественном месте”, — вздыхает пожилая женщина.

Наталье до слез обидно, что с ней, пенсионеркой, так обошлись в государственном учреждении.

Посторонним вход воспрещен

”Да, туалет в нашем бюро обслуживания клиентов в Кохтла-Ярве действительно закрывается на ключ и предназначен только для использования нашими клиентами. Однако мы делали его доступным и для всех других желающих, — комментирует региональный руководитель по обслуживанию клиентов Департамента социального страхования Айми Рауде. — Упомянутый случай нам известен. Когда менеджер по обслуживанию клиентов объяснил, почему дверь закрыта, читательница стала ругаться и ушла. Через неделю она вернулась и рассказала о боли в животе. Мы извинились перед ней и объяснили, почему не можем сделать туалет открытым для всех”.

Но не только в Кохтла-Ярве туалеты охраняются особенно тщательным образом. В Таллинне тоже действует правило ”только для клиентов”.

Летом Татьяна гуляла с маленьким ребенком в городе. В какой-то момент стало очевидно, что малыша очень беспокоит одна проблема и его надо срочно переодеть. Рядом находился музей, и молодая мама направилась туда.

”Бдительная работница музея вытолкала меня за дверь. Сказала, что туалет только для посетителей музея, а так как я им не являюсь, то мне в туалет нельзя. И вообще, у них там якобы ремонт. Я объясняла, что мне только переодеть ребенка, поменять ему подгузник. Погода была ветреная, и на улице я это сделать не могла. Но сотрудница музея была непреклонна, — рассказывает Татьяна. — В то же время я увидела, как из этого туалета вышла девушка и ушла куда-то по коридору. То есть ей можно было, а для меня там ремонт. Я что, какая-то наркоманка или бомж? Вот такое у нас отношение к молодым матерям с маленькими детьми”.

Другая абсурдная история и вовсе произошла на свадьбе, вспоминает гость мероприятия Игорь. Когда процессия приехала фотографироваться в очередное красивое место, невесте понадобилось в уборную. Рядом было кафе, и молодые, естественно, поспешили туда. Однако даже в такой важный день девушке в посещении туалета отказали все по той же причине — она не была клиентом этого кафе на тот момент. Тогда отец невесты предложил выход из положения: он купит чашку кофе, а его дочь сделает все свои дела. Но почему-то и этот жест не сделал их клиентами общепита, в обслуживании во всех смыслах им было отказано.

Нет денег — нет туалетов

По-разному можно относиться к подобным правилам и рвению, с которым работники разных заведений неукоснительно их соблюдают, но вопрос решать как-то надо. Если туалеты в частных и государственных учреждениях общественными не являются, где же искать эти общественные туалеты? Делают ли что-то местные самоуправления, чтобы жители не оказывались в неловких ситуациях посреди города?

Вице-мэр по экономическим вопросам Кохтла-Ярве Денис Вершинин, услышав историю Натальи, сильно возмутился: ”Очень странное поведение работников бюро обслуживания Департамента социального страхования. А если б это была мама или бабушка кого-то из этих работников, они тоже повели бы себя так, вы не уточняли этот момент?”

При этом чиновник отмечает, что острой проблемы, то есть нехватки общественных туалетов, в городе нет. Бывают единичные обращения по поводу необходимости установить уборную в том или ином месте, например, у детских площадок, но очень редко. Так что город не озабочен вопросом доступности отхожих мест.

”Просто поймите, мы не такое богатое самоуправление, как, например, Тарту, чтобы тратить на строительство одного общественного туалета порядка 120 тысяч евро, мы на эти деньги лучше отремонтируем 8 туалетов в садиках и школах”, — говорит Вершинин.

В то же время он подчеркивает, что все публичные мероприятия в Кохтла-Ярве обеспечивают бесплатными общественными туалетами, как раз тогда, когда они больше всего нужны.

Летом больше

В столице дела с общественными туалетами обстоят лучше. Есть работающие круглогодично, другие же устанавливают на сезон — например, летом на пляже. Однако практически все они платные, и не все районы города могут похвастаться общественным туалетом в пешей доступности.
”Таллинн заключил с фирмой JCDecaux Eesti OÜ долгосрочный договор, в соответствии с ним установлено 15 общественных туалетов, которые также обслуживает это предприятие. Летом к ним добавили три туалета-контейнера (в саду Канути, в конце улицы Нунне и на улице Фалги) и еще 44 временных уборных на период с 1 мая по 31 октября. Они расположены в разных местах города — например, возле детских игровых площадок и в самых оживленных точках”, — комментирует заместитель руководителя Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства столицы Тармо Сульг.

Он добавляет, что в этом году город в рамках нового конкурса поставок планирует арендовать 5 туалетов-контейнеров, из которых три будут установлены в вышеперечисленных местах, а еще два поставят на Рейди теэ — ими можно будет пользоваться круглый год.

”Общественные туалеты устанавливают там, где они необходимы. Но чтобы оборудовать стационарную уборную, нужно соблюсти ряд требований. Необходимо наличие всех коммуникаций: канализации, воды, электричества, тогда как временные кабинки в таких коммуникациях не нуждаются, — поясняет Тармо Сульг. — Самые посещаемые места столицы с высокой необходимостью в общественных туалетах — это Старый город и центр. Там всегда, особенно летом, очень много туристов”.

Общественные стационарные туалеты Таллинна

Меривялья теэ, 20 (20 центов)
Кадри теэ, Кадриоргский японский сад
Кадриорг, парковка (платный)
ул. Лембиту, 5, парк (платный)
Таммсааре парк (платный)
Мере пст, 18 (платный)
Канути сад (платный)
ул. Валли (напротив Валли, 4, на Мусумяэ) (платный)
Парковка в туннеле площади Свободы (открыт с 7:00 до 22:00) (платный)
Ратушная площадь, 15, ресторан ”Тройка”
Дворцовая площадь (платный)
ул. Тоом-Кооли, 19 (платный)
Тоомпуйестеэ, 36 (открыт с 7:00 до 23:00) (20 центов)
Раннамяэ теэ, 11 (платный)
Вабаыхумузеуми теэ, 12 (парковка музея под открытым небом) (20 центов)
Рахумяэ теэ, 8а (кладбище Рахумяэ)

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

"МК Эстония"
Читайте также: