"Несправедливость, которая не дает покоя". Как пенсионерку не пустили в туалет госучреждения

Больше пенсионерке бежать было некуда. Да уже и не за чем. От боли в животе она чуть не упала на улице, ее даже подхватил незнакомый мужчина. Наталья скорее поспешила домой…

”Спустя пару дней я пошла в департамент спросить, почему туалет закрывается на ключ, а на двери написано, что он для клиентов. Кто я для вас? Думала, что извинятся, но нет. Пожелала работнице того же самого, что случилось со мной в общественном месте”, — вздыхает пожилая женщина.

Наталье до слез обидно, что с ней, пенсионеркой, так обошлись в государственном учреждении.

Посторонним вход воспрещен

”Да, туалет в нашем бюро обслуживания клиентов в Кохтла-Ярве действительно закрывается на ключ и предназначен только для использования нашими клиентами. Однако мы делали его доступным и для всех других желающих, — комментирует региональный руководитель по обслуживанию клиентов Департамента социального страхования Айми Рауде. — Упомянутый случай нам известен. Когда менеджер по обслуживанию клиентов объяснил, почему дверь закрыта, читательница стала ругаться и ушла. Через неделю она вернулась и рассказала о боли в животе. Мы извинились перед ней и объяснили, почему не можем сделать туалет открытым для всех”.

Но не только в Кохтла-Ярве туалеты охраняются особенно тщательным образом. В Таллинне тоже действует правило ”только для клиентов”.

Летом Татьяна гуляла с маленьким ребенком в городе. В какой-то момент стало очевидно, что малыша очень беспокоит одна проблема и его надо срочно переодеть. Рядом находился музей, и молодая мама направилась туда.

”Бдительная работница музея вытолкала меня за дверь. Сказала, что туалет только для посетителей музея, а так как я им не являюсь, то мне в туалет нельзя. И вообще, у них там якобы ремонт. Я объясняла, что мне только переодеть ребенка, поменять ему подгузник. Погода была ветреная, и на улице я это сделать не могла. Но сотрудница музея была непреклонна, — рассказывает Татьяна. — В то же время я увидела, как из этого туалета вышла девушка и ушла куда-то по коридору. То есть ей можно было, а для меня там ремонт. Я что, какая-то наркоманка или бомж? Вот такое у нас отношение к молодым матерям с маленькими детьми”.