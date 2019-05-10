Несправедливость! Что делать, если всем жителям квартирного дома не хватает парковочных мест?

Читатель пишет, что раньше все жильцы парковались на территории вокруг дома, но теперь было решено построить специальную парковочную зону. Председатель квартирного товарищества разослал всем квартирособственникам письмо с вопросом, сколько парковочных мест требуется для каждой квартиры.

Читатель же не успел вовремя ответить, но когда позже обратился к председателю КТ, тот сказал, что списки уже созданы и их изменить нельзя. При этом строительство парковочной зоны еще не началось и за нее все владельцы квартир платят в равной степени.

Поэтому читатель интересуется, что же он теперь может предпринять — инициировать на собрании КТ обнародование и изменение списка, или же вообще обратиться в суд?

Председатель правления Центрального союза квартирособственников Эстонии Прийду Пярна подчеркивает, что правление или председатель КТ точно не могут принимать решение о распределении парковочных мест.

Он объясняет, что при распределении парковочных мест нужно исходить из статьи 72 Закона о вещном праве, согласно которому совладельцы управляют и используют общую собственность на основе договоренности или решения большинства, если это большинство владеет большей частью общей собственности.

Поэтому если решение дискриминирует часть квартирособственников, то его правомерность можно оценить проследив, принималось ли это решение большинством (при условии, что им принадлежит большинство собственности).