10.05.2019, 07:05

Несправедливость! Что делать, если всем жителям квартирного дома не хватает парковочных мест?

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rus.delfi.ee
EST 5
Несправедливость! Что делать, если всем жителям квартирного дома не хватает парковочных мест?
Argo Ingver

Читатель Maaleht пишет, что в их доме 60 квартир, а парковочных мест в новой зоне для парковки — всего 40. Он не успел вовремя забронировать место, и теперь КТ отказывается ему его выделить. Читатель интересуется, может ли он что-либо предпринять.

Читатель пишет, что раньше все жильцы парковались на территории вокруг дома, но теперь было решено построить специальную парковочную зону. Председатель квартирного товарищества разослал всем квартирособственникам письмо с вопросом, сколько парковочных мест требуется для каждой квартиры.

Читатель же не успел вовремя ответить, но когда позже обратился к председателю КТ, тот сказал, что списки уже созданы и их изменить нельзя. При этом строительство парковочной зоны еще не началось и за нее все владельцы квартир платят в равной степени.

Поэтому читатель интересуется, что же он теперь может предпринять — инициировать на собрании КТ обнародование и изменение списка, или же вообще обратиться в суд?

Председатель правления Центрального союза квартирособственников Эстонии Прийду Пярна подчеркивает, что правление или председатель КТ точно не могут принимать решение о распределении парковочных мест.

Он объясняет, что при распределении парковочных мест нужно исходить из статьи 72 Закона о вещном праве, согласно которому совладельцы управляют и используют общую собственность на основе договоренности или решения большинства, если это большинство владеет большей частью общей собственности.

Поэтому если решение дискриминирует часть квартирособственников, то его правомерность можно оценить проследив, принималось ли это решение большинством (при условии, что им принадлежит большинство собственности).

Если решение все же принято на законных основаниях, то его сложно оспорить — собственник может потребовать его пересмотреть или обратиться в суд, если дискриминация противоречит принципу добросовестности. Принципу добросовестности противоречило бы, например, если один квартирособственник получает несколько парковочных мест, а другой — ни одного.

Если же парковочных мест все равно не хватает, то их можно распределить принципом жеребьевки.

Кроме того, статья 40 Закона о квартирной собственности и квартирных товариществах гласит, что квартирный собственник может отказаться от несения расходов, с которыми он не согласен, если требование их несения от него, противоречило бы принципу добросовестности.

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