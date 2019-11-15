15.11.2019, 11:16

Несмотря ни на что: Юри Ратаса как премьер-министра поддержало рекордное количество человек

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Несмотря ни на что: Юри Ратаса как премьер-министра поддержало рекордное количество человек
Märkimisväärsel kombel pole EKRE ministrite skandaalid Jüri Ratase renomeed kahjustanud, vaid pannud inimesed hoopis tema peaministriametisse sobivust kõrgemalt hindama.Foto: Priit Simson

Согласно проведенному Turu-uuringute AS по заказу издания Eesti Päevaleht опросу населения, поддержка Юри Ратаса как премьер-министра в ноябре сильно выросла.

Опрос был проведен с 31 октября по 12 ноября. 36% респондентов отметили, что Юри Ратас является наилучшим премьер-министром из возможных на настоящий момент. Это самый высокий показатель за все время, что EPL проводит это исследование (более чем 1,5 года). Предыдущий его рекорд относился к периоду перед выборами и составлял 35%.

Поддержка Каи Каллас в ноябре при этом составила всего 25%, что на 5% меньше, чем в октябре.

Такой большой разрыв между этими двумя кандидатами наблюдался также только перед мартовскими выборами.

Кроме того, похоже, что Ратас стал завоевывать доверие и эстоноязычного населения. В ноябре его поддержало 34% эстонцев против 29% у Каллас.

Марта Хельме в качестве возможного премьер-министра поддержало 6%, Индрека Саара — 4% и Сеэдера — 3% опрошенных.

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