Несмотря ни на что: Юри Ратаса как премьер-министра поддержало рекордное количество человек

Опрос был проведен с 31 октября по 12 ноября. 36% респондентов отметили, что Юри Ратас является наилучшим премьер-министром из возможных на настоящий момент. Это самый высокий показатель за все время, что EPL проводит это исследование (более чем 1,5 года). Предыдущий его рекорд относился к периоду перед выборами и составлял 35%.
Поддержка Каи Каллас в ноябре при этом составила всего 25%, что на 5% меньше, чем в октябре.
Такой большой разрыв между этими двумя кандидатами наблюдался также только перед мартовскими выборами.
Кроме того, похоже, что Ратас стал завоевывать доверие и эстоноязычного населения. В ноябре его поддержало 34% эстонцев против 29% у Каллас.
Марта Хельме в качестве возможного премьер-министра поддержало 6%, Индрека Саара — 4% и Сеэдера — 3% опрошенных.
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