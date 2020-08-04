Несмотря на теплое лето, качество сырой воды в озере Юлемисте очень хорошее

По словам директора по производству Tallinna Vesi Александра Тимофеева, основной проблемой при очистке воды, сопутствующей теплому лету, являются органические вещества в озерной воде. ”Вода, выходящая со станции, всегда должна соответствовать всем стандартам качества, таким образом, качество воды, подаваемой в сеть, неизменно остается превосходным. В то же время большое влияние на нашу работу оказывает то, какая именно вода поступает на очистку. Дополнительную защиту дает озеру забор вокруг санитарной зоны”, — пояснил Тимофеев.

”Если обычно качество сырой воды летом обычно немного снижается, потому что теплая вода представляет собой благоприятную среду для размножения растений и процветания планктона, то проведенные этим летом многочисленные анализы подтверждают, что качество сырой воды нынче было наилучшим за многие годы”, — добавил он.

Tallinna Vesi также недавно опубликовала производственные результаты за первые шесть месяцев, которые показывают, что качество питьевой воды в кране потребителя в этом году оставалось превосходным. Если соответствующий показатель за тот же период прошлого года составлял 99,5%, то в этом году в отобранных пробах не было выявлено никаких отклонений от нормативов, таким образом, качество питьевой воды составило 100%.

По словам Тимофеева, на качество воды в кранах потребителей существенное влияние оказывают состояние трубопроводов, потребление воды в районе и конкретном здании, температура воды в сети, а также содержание хлора в питьевой воде. ”Трубопроводы длинные, и может потребоваться некоторое время, пока вода дойдет до отдаленных участков сети. Обеспечению отличного качества воды во всем городе в значительной мере способствует добавление в воду небольшого количества хлора”, — пояснил Тимофеев. ”Хотя относительно вкуса можно поспорить, в некотором смысле слабый запах или привкус хлора является гарантией чистой питьевой воды. То количество хлора, которое содержится в питьевой воде, для здоровья совершенно безопасно”, — сказал он.

Чтобы улучшить качество питьевой воды, Tallinna Vesi также инвестировало значительные средства в свои насосные станции, чтобы добавлять хлор в водопроводную сеть можно было не только на водоочистной станции, но при необходимости и в районах. Так, в течение последнего года была технологически усовершенствована насосная станция на улице Сютисте, в настоящее время завершается реконструкция насосной станции на улице Колде.