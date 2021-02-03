03.02.2021, 15:31

Несмотря на коронавирус: EKRE не планирует отменять традиционное факельное шествие

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Tõrvikurongkäik Vabariigi aastapäeval
Tõrvikurongkäik Vabariigi aastapäevalFoto: Priit Simson

В то время, как из-за эпидемии коронавируса традиционные мероприятия Дня независимости переносятся в онлайн, EKRE свое факельное шествие отменять не будет, хотя и пройдет оно в усеченном формате.

По данным Delfi, согласно плану, участников будет не больше 400, и все они должны будут предварительно зарегистрироваться.

Каким образом организаторы будут следить за тем, чтобы людей не пришло больше, по данным источника, пока не решено.

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