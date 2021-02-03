Несмотря на коронавирус: EKRE не планирует отменять традиционное факельное шествие

По данным Delfi, согласно плану, участников будет не больше 400, и все они должны будут предварительно зарегистрироваться.

Каким образом организаторы будут следить за тем, чтобы людей не пришло больше, по данным источника, пока не решено.

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