03.02.2021, 15:31
Несмотря на коронавирус: EKRE не планирует отменять традиционное факельное шествие(1)
В то время, как из-за эпидемии коронавируса традиционные мероприятия Дня независимости переносятся в онлайн, EKRE свое факельное шествие отменять не будет, хотя и пройдет оно в усеченном формате.
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