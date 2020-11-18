Несмотря на чрезвычайное положение: результаты весенних госэкзаменов оказались хорошими

Экзамены по французскому языку DELF scolaire на уровни В1 и В2 прошли с 3 по 7 августа, их сдавали 62 ученика из 14 школ. Свидетельство о владении языком на уровне В1 получили 13 учащихся, В2 — 48 учеников. Средний результат экзамена на уровень В2 в этом году составил 76,4%.
Международный экзамен по английскому языку Cambridge C1 Advanced в прошлом учебном году проводился в период 18-30 ноября 2019 и 13-21 июня 2020 года. Во время осенней сессии экзамен C1 Advanced сдавали 1 738 и весной — 1 148 человек. 469 из них достигли уровня С2, 1 934 — уровня С1 и 468 — уровня В2. Результат 16 человек (0,6% от общего числа) оказался ниже уровня В2, и они не получили документа о владении языком на определенный уровень. Растущий интерес к экзамену C1 Advanced и тот факт, что 2 403 ученика достигли уровня С1, показывает, что число учащихся, чей уровень владения английским языком превышает требуемый по учебной программе уровень В, растет.
Государственный экзамен по эстонскому языку сдавали 6027 учащихся и средний результат составил 61,1 балла. Максимальный результат, 100 баллов, в этом году получили 7 учащихся, один получил 0 баллов и таким образом экзамен не сдал. Большинство тех, кто сдавал экзамен, получили результаты в диапазоне 60-70 баллов. 80 баллов и более получили 1068 учеников и как минимум 90 баллов получили 262 ученика. Максимальный результат за задание на чтение (40 баллов) получили 127 учеников, за задание по письму максимум (60) баллов набрали 40 выпускников.
Экзамен по эстонскому языку как второму сдавали 1779 выпускников. Средний результат составил 67,8 баллов. 100 баллов получили 6 учеников. Свидетельство о владении эстонским языком на уровне В2 получили те, кто выполнил минимум 60% от максимума, в этом году уровня В2 достигли 69,3% сдававших, в прошлом году таких было 58,7%, а в 2018 году — 61,2%.
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