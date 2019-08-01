Нерассказанная история стрельбы в школе Паалалинна: к убийству учительницы привела череда ошибок, которые можно было предотвратить

Но суд этим рассказам не поверил. Свидетели, в том числе одноклассники Вахура, говорят совершенно иное. Один ученик называет учительницу справедливой и утверждает, что никакого предвзятого отношения к кому-либо не замечал. Да, они могла иногда положить руку на плечо, но всегда обращалась вежливо. Другой свидетель говорит, что Сарап хоть и была строгой, но это было справедливо. Она могла отчитать ученика, если тот забыл материалы, но большой проблемы в этом никто не видел. Третий свидетель также подтвердил, что Сарап была строгой, но справедливой, и она действительно клала руку на спину ученикам, когда те получали хорошие отметки. Четвертый свидетель характеризует ее как дружелюбного человека. Она, действительно, имела обыкновение трогать учеников за руки или плечи, но это было своего рода выражением признания. Либо она хотела таким образом посмотреть, что ученик пишет в тетрадь.

Судья Тартуского уездного суда написал в своем решении, что прикосновения со стороны Сарап с целью похвалы или направления не являются противоправным нападением или оскорблением.

А вот отец Вахура придерживается иного мнения. Он считает это педофильскими замашками. О чем он сказал и сыну, когда тот поделился с ним своими переживаниями. При этом никаких других действий мужчина не предпринял.

На суде парень отметил, что в школе никому об этом не рассказывал.

Ошибка номер три: друзья не сообщили, что Вахур планирует убийство

Вахур Руут признал, что задумался об убийстве учительницы немецкого языка уже в конце восьмого класса, но, скорее, в шутку.

Той весной полиция провела в школе рейд и обнаружила у Вахура в сумке предмет, похожий на нож.

После убийства осмотр его телефона показал, что он искал в интернете информацию об убийстве, тюрьмах, наказании, револьверах, теракте в Оттаве и стрельбе в школах Эстонии.

Переписка в соцсетях также рассказала многое. Весной 2014 года молодой человек написал: ”Черт, всех застрелю!” и ”Устрою стрельбу в школе”. В другой раз написал, что боится учительницу немецкого языка и назвал ее злой старухой. В начале октября он написал знакомому, что урок немецкого языка — ужасный урок, за две недели до убийства — что ”училка немецкого” испортила ему весь день. Он написал, что он психопат, и спросил друга, продолжил бы тот с ним дружить, если бы он был убийцей.

Никто не отреагировал. Возможно, друзья просто не смогли распознать тревожные звоночки или не понимали, насколько все серьезно. Ведь до осени 2014 года в эстонских школах стрельбы не происходило.

По словам Вахура, последний конфликт с учителем произошел за неделю до каникул, когда Сарап хотела наставить ему единиц, но в итоге сжалилась. 27 октября каникулы закончились, а утром парню никак не удавалось найти учебники и тетради по немецкому языку. Вместо того, чтобы попытаться все-таки их отыскать, он решил убить учительницу.

Когда адвокат поинтересовался у Вахура, хотел ли он отомстить ей, парень ответил: ”нет, просто хотел решить свою проблему”.

Ошибка номер четыре: ученики не подняли тревогу, когда Вахур показал им оружие

Вахур Руут знал, что отец держит дома револьвер Amadeo ROSSI-851. Вахур знал, где он находится и раньше уже держал его в руках. В то утро парень отыскал ключи, которые мама перепрятывала каждые несколько недель, и забрал оружие и девять патронов. В 13:20 начался урок немецкого языка. Перед уроком Вахур зарядил в туалете пистолет, показал его двум одноклассникам и сунул за ремень.

Ни один из одноклассников не поднял тревоги. Кроме Вахура, на уроке находилось четыре ученика. Урок проходил обычно. Ничто не предвещало трагедии. После того, как учительница узнала, что Вахур оставил вещи дома, никакого конфликта не случилось. Незадолго до окончания урока учительница стала писать что-то на доске, а Вахур встал и открыл огонь. Он совершил в направлении учительницы шесть выстрелов. Барабан опустел.

Скорее всего, жертва даже не поняла что к чему, так как стояла спиной к классу. В нее попали три пули и от полученных ранений она скончалась на месте. Руут подошел к учительскому столу. Убедился, что женщина мертва, достал из кармана запасные патроны, перезарядил пистолет и закрыл класс на ключ.

По словам одного из учеников, он сказал, что убил учительницу из-за одноклассников и что виноваты они. По словам другого, парень заявил, что ”это она меня заставила”. Третий ученик рассказал, что закрывая дверь, Вахур сказал, что он теперь преступник, а они — его заложники. Одна девочка заплакала и попросила выпустить ее. То же самое сделала другая. Вахур выпустил одноклассниц и они сообщили о случившемся взрослым.

Ошибка номер пять: Вахур не был искренен

После случившегося Руут заявил, что убить учительницу его заставили голоса в голове. Судья Хинт посчитал это маловероятным, поскольку до этого парень ни разу не говорил о голосах ни матери, ни отцу. На всякий случай ему провели более тщательную экспертизу, которая не исключила, что таким образом парень просто хочет получить более легкое наказание.