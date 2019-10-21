21.10.2019, 13:21

"Непозволительная роскошь для нашей маленькой страны". Государство безучастно смотрит, как люди убивают себя

 (41)
Хелен Ээрланд
Хелен Ээрланд
EST 17
"Непозволительная роскошь для нашей маленькой страны". Государство безучастно смотрит, как люди убивают себя
Sageli takerdub probleem psühhiaatrilise abi nappuse taha. Järjekorrad on pikad, haigus süveneb ja halvimal juhul arstini ei jõutagi.Foto: Shutterstock

Специалисты уже долгое время безуспешно борются за государственную программу по профилактике суицидов, пишет Eesti Päevaleht. Издание обратилось к самым активным ораторам по вопросам здравоохранения всех представленных в Рийгикогу партий.

”Похоже, политиков эта тема совсем не трогает. Мы поднимали тему во времена разных министров. В сентябре в рамках дня профилактики суицида мы встречались с социальной комиссией Рийгикогу. По сути нам сказали: спасибо, что пришли. И все”, — говорит глава MTÜ Peaasjad клинический психолог Анна-Кайза Ойдермаа. И это, по ее словам, далеко не первый случай. Сейчас профилактикой суицида занимаются различные недоходные объединения и проекты, и все это происходит хаотично. Представители других НКО, занимающихся душевным здоровьем, также отмечают, что вынуждены бороться практически в полной изоляции.

”Политики говорят о росте пенсий, потому что это популярно. Суицид — это не то, о чем [выгодно] говорить. Тема самоубийств находит отклик в людях только тогда, когда они лично столкнулись с этим”, — отмечает волонтер Eluliin Тыну Валдре.

”Каждый случай суицида — это трагедия, которая отражается на семьях и сообществах и которая оказывает долгосрочное влияние, прежде всего, на близких умершего, но и на общество в целом, — сказал в своем комментарии министр социальных дел Танель Кийк (Центристская партия)”.

Он подчеркнул, что государственная стратегия по предотвращению суицида необходима. Она должна включать в себя превентивные действия со стороны различных групп и сфер и обеспечивать отличную координацию между всеми звеньями. По его словам, более пристальное внимание должно уделяться своевременному выявлению людей, находящихся в группе риска, и оказанию им всесторонней поддержки. Также нужно сосредоточиться на близких людей, совершивших или попытавшихся совершить самоубийство, увеличить осведомленность людей о факторах риска и возможностях получения помощи. ”Наряду с этим задача государства — сделать получение помощи более эффективным и расширить возможности. Кроме того, программа профилактики помогла бы развитию политики душевного здоровья и увеличила бы значимость сферы как на политическом, так и общественном уровне”.

Члены Рийгикогу Хеле Эвераус (Партия реформ) и Прийт Сибул (Isamaa) за две недели так и не нашли времени ответить на запрос издания.

”Меня поражает, что десять лет как министрам, так и чиновникам было глубоко все равно на проблему. В качестве первого шага мы решили заказать исследование, которое было готово еще тогда, когда я передал эстафетную палочку в министерстве”, — говорит бывший министр здоровья и труда Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия).

”Конечно же, мы сразу стали работать над теми вещами, которые знали и без исследования. Алкоголь и наркотики очевидно являются факторами, способствующими суициду, взять хотя бы статистику по суицидам в состоянии алкогольного опьянения. Высокий уровень смертности от наркотиков обычно объясняется передозировкой. Сколько человек таким образом сознательно идет на смерть, мы не знаем”, — отметил политик.

Анна-Кайза Ойдермаа также отмечает, что не все самоубийства находят отражение в статистике. Так, помимо передозировки это могут быть дорожно-транспортные происшествия или случаи, когда человек утонул. По ее словам, часто проблема усугубляется недоступностью психиатрической помощи: очереди большие, болезнь прогрессирует и человек до врача так и не доходит.

ТОП

По словам Осиновского, с этой точки зрения сейчас проблема не столько в деньгах, сколько в нехватке специалистов. ”Десять лет назад в Эстонии финансирование психиатрических услуг было недостаточным, и молодые психиатры целыми курсами ехали в Финляндию. На их возвращение и взращивание других нужно очень много времени. После того, как я выбил дополнительные средства, то поставил перед Больничной кассой задачу на первый год — увеличить количество именно психиатрических услуг, особенно амбулаторных, чтобы улучшить доступность именно для тех, кто обращается впервые”,

Член социальной комиссии Урмас Энспенберг (EKRE) говорит, что он в программы по профилактике не верит. ”Двести добровольных смертей — это, безусловно, непозволительная роскошь для нашего маленького государства. Но наряду с этим я бы не был столь пессимистичен. Как раз в сентябре у нас в социальной комиссии состоялась конференция, открытое заседание, где смогли высказаться все связанные с вопросами суицида стороны. Мы договорились, что темой будут заниматься еще активнее”.

”Суицид ведь — явление психосоциальное. Темный и противный климат Эстонии мы изменить не можем. Думаю, каждый житель Эстонии в течение зимы мог бы посетить какую-нибудь солнечную страну. Благосостояние населения растет, но финансовые проблемы остаются. Стресс, переработки, семейные ссоры также подрывают душевное равновесие. Мы могли бы больше замечать своих близких и заботиться о них”, — рассуждает политик.

Специалисты считают, что возможность высказаться, установление целей и посещение теплых стран проблемы не решит. Член Движения душевного здоровья молодежи Хедвиг Мадиссон отмечает, что, как правило, психические проблемы начинается у людей в возрасте до 24 лет. ”Далее снежный ком нарастает. Мы обращались в министерство, встречались с премьер-министром, но даже в Министерстве социальных дел работает только один человек, занимающийся душевным здоровьем. Профилактикой практически не занимаются”.

Специалисты считают, что возможность высказаться, установление целей и посещение теплых стран проблемы не решит. Член Движения душевного здоровья молодежи Хедвиг Мадиссон отмечает, что, как правило, психические проблемы начинается у людей в возрасте до 24 лет. ”Далее снежный ком нарастает. Мы обращались в министерство, встречались с премьер-министром, но даже в Министерстве социальных дел работает только один человек, занимающийся душевным здоровьем. Профилактикой практически не занимаются”, — констатирует он.

Ойдермаа добавляет, что хорошо бы создать единую рабочую группу между причастными к вопросу министерствами (Министерство юстиции, Министерство образования, Министерство социальных дел, МВД), которая занималась бы поиском конкретных решений. ”Систематическая работа сейчас совершенно не сделана”, — говорит она.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: