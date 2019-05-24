Неподалеку от Дома писателей в Старом городе появится памятник Яану Кроссу

”На данный момент в качестве наиболее предпочтительных вариантов комиссия выбрала угол улиц Кулласеппа и Нигулисте, а также часть улицы Кулласеппа, примыкающую к Ратушной площади, располагающиеся в непосредственной близости от Таллиннского Дома писателей и Эстонского Союза писателей. Выбор этого участка в качестве места установки памятника поддерживает и литературное сообщество, — рассказал Белобровцев. — Окончательное решение комиссия примет в ближайшее время. Убежден, что для памятника писателю будет выбрано достойное место”.

Яан Кросс многократно становился кандидатом на получение Нобелевской премии по литературе, с 1998 года он является кавалером Таллиннского гербового знака. Значение коренного таллинца, Яана Кросса, в истории эстонской литературы неоценимо. В нескольких романах он описывал различные периоды истории Таллинна. Все это послужило тому, что было решено установить памятник писателю.

В соответствии с решением Таллиннского горсобрания, Таллинн установит памятник Яану Кроссу в 2020 году, к 100-летнему юбилею писателя.

Созданная горуправой комиссия состоит из признанных экспертов в нескольких областях, а также делегатов представленных в столичном горсобрании фракций.