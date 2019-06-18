18.06.2019, 17:50
Неожиданный выбор! Читатели Delfi решили, кого они хотят видеть премьер-министром(14)
Delfi провел опрос среди своих читателей, чтобы выяснить, кого же они хотят видеть на должности премьер-министра Эстонии. Вот его результаты!
Delfi провел опрос среди своих читателей, чтобы выяснить, кого же они хотят видеть на должности премьер-министра Эстонии. Вот его результаты!
Итак, с поддержкой в 46% побеждает — барабанная дробь — Кая Каллас (Партия реформ)!
Действующий премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Центристская партия) снискал поддержку лишь 32% читателей Delfi.
22% читателей хотят видеть на должности какого-либо третьего кандидата, ну уж точно не Ратаса с Каллас.
Всего в опросе приняли участие 1320 человек.
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