18.06.2019, 17:50

Неожиданный выбор! Читатели Delfi решили, кого они хотят видеть премьер-министром

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rus.delfi.ee
EST 5
Неожиданный выбор! Читатели Delfi решили, кого они хотят видеть премьер-министром
Ilmar Saabas / Ekspress Meedia

Delfi провел опрос среди своих читателей, чтобы выяснить, кого же они хотят видеть на должности премьер-министра Эстонии. Вот его результаты!

Итак, с поддержкой в 46% побеждает — барабанная дробь — Кая Каллас (Партия реформ)!

Foto: Rauno Volmar

Действующий премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Центристская партия) снискал поддержку лишь 32% читателей Delfi.

22% читателей хотят видеть на должности какого-либо третьего кандидата, ну уж точно не Ратаса с Каллас.

Всего в опросе приняли участие 1320 человек.

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