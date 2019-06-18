Неожиданный выбор! Читатели Delfi решили, кого они хотят видеть премьер-министром

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Ilmar Saabas / Ekspress Meedia

Delfi провел опрос среди своих читателей, чтобы выяснить, кого же они хотят видеть на должности премьер-министра Эстонии. Вот его результаты!