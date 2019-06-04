Неожиданно! Узнайте, каким образом Эстония вошла в первую десятку всемирного рейтинга рынков труда

Европейские страны обращают на себя внимание, прежде всего, оценками квалифицированной рабочей силы: в этой категории в первой тройке находятся Ирландия, Норвегия и Великобритания. В первой тройке по затратной эффективности расположились Таиланд, Марокко и Филиппины. По производительности рейтинг возглавляют Гонконг, Израиль и Сингапур, а наиболее благоприятными странами с точки зрения законодательства и уровня бюрократии являются Сингапур, Дания и Новая Зеландия.

”То, что Эстония оказалась в этом рейтинге настолько высоко, несколько удивляет, поскольку по отдельности ни в одной из категорий наша страна в глаза не бросается”, — сказал исполнительный директор Manpower в странах Балтии Хейго Калдра.

”Нашей сильной стороной является качество рабочей силы — особенно ценят уровень образования жителей Эстонии, их профессиональные навыки и знание иностранных языков. Благодаря небольшому размеру страны, бюрократии в Эстонии меньше, чем в крупных странах. Также мы более эффективны с точки зрения затрат, чем наши северные соседи, хотя, например, с Азией в этом отношении тягаться не можем. С одной стороны, высокое место в рейтинге показывает Эстонию в очень благоприятном свете, но с другой — именно по этим причинам наша квалифицированная рабочая сила ценится и за рубежом. Многие покидают родину, а адекватной замены им не находится: проблема устойчивости нашей экономики по-прежнему заключается в нехватке рабочей силы, и решения этой проблемы пока не видно”, — добавил Калдра.

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