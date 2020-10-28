Неожиданно! Специалист по кибербезопасности советует ученикам и учителям использовать анонимные аккаунты

В ходе видеолекции, созданной в рамках программы цифрового образования Цифрового IQ компании Samsung , Лоренц объяснила что иногда следует подумать о том, стоит ли входить во все созданные во время онлайн-обучения аккаунты под своим настоящим именем.

”Сегодня учителя и ученики используют множество различных программ и сред. Это означает, что часто приходится создавать новые учетные записи, и в итоге у каждого их накапливаются десятки”, — сказала Лоренц, добавив, что это создает ряд рисков для безопасности.

”Наиболее безопасным вариантом было бы использование для каждой такой учетной записи уникальных имя пользователя и пароля. И, конечно, с двухэтапной аутентификацией. К сожалению, более вероятно, что в каждой среде используются одни и те же имена пользователей и пароли, а это увеличивает риски”, — пояснила Лоренц.

Вместе с тем учителя и ученики и не должны во всех средах использовать свои настоящие имена. ”В собственной школе я могу относительно легко доказать одноклассникам и учителям, что я это действительно я. Я занимаюсь своими делами, получаю информацию, и у администрации той или иной учебной среды из Китая или США нет никакого повода иметь возможность сопоставить эту информацию с моей личностью”, — отметила Лоренц.

Однако она подчеркнула, что такая рекомендация никоим образом не оправдывает использование анонимных учетных записей в социальных сетях, например, для публикации уничижительных комментариев или в целях кибербуллинга.

Почему передача личной информации третьим лицам может иметь негативные последствия?

”На момент предоставления информации она может и не иметь негативного характера, но в будущем ситуация способна измениться. Информация остается в Интернете навсегда, и, например, то, что вы сейчас размещаете в Интернете, в будущем может оказаться для общества неприемлемым. Например, вы хотите отправиться в США, а вас туда не пустят, поскольку то, что вы сказали много лет назад, не совпадает с их точкой зрения. Вас могут начать преследовать за ваши прежние мнения, мысли и результаты”, — пояснила специалист по кибербезопасности.

Лоренц привела пример ситуации, когда годы спустя потенциальный работодатель видит в Интернете слабый результат в тесте человека по математике: ”Мне может быть трудно доказать, что сейчас я знаю математику, но вот в Интернете есть четкие доказательства того, что я знала математику на уровне 3. Хотя за это время мое владение математикой, возможно, уже продвинулась до уровня 10”.

Подробности приведены на сайте программы Цифрового IQ www.digitaalneiq.ee. Здесь также можно ознакомиться с видеобеседами о кибербуллинге, неподобающем контенте, кибергигиене, а также особенностях общения в Интернете и зависимости от такого общения. Видеобеседы с экспертами проводят патроны программы Цифрового IQ Кристель Ааслайд, Виктория Виллиг, Мария Раннавяли и Сидни Томсон.