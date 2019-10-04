Неожиданно: легендарный сыр Atleet должен был называться "Ralli"

”35 лет назад сыр изготавливался в тяжелых круглых формах, сырные головы переворачивались вручную”, — вспоминает менеджер по экспорту Valio Хейки Пенса, который работает на заводе в Выру с 1983 года.

”Работники ласково называли этот процесс ”сырным ралли”, в результате чего появилась идея дать сыру название Ralli. Однако тогдашний министр мясной и молочной промышленности Альберт Эссенсон посчитал, что сыр, производящийся в Южной Эстонии, должен иметь более мощное имя, например, Atleet”, — добавил он.

К производству сыра Atleet приступили 4 октября 1984 года, однако подготовка началась уже в 1977 году, когда было получено разрешение на покупку новых линий для производства сыра.

Ответственную задачу создания рецепта поручили технологу сырной промышленности Вальве Кельп, которая приобрела глубокие знания в области производства сыра как в России, так и в Дании. Под ее руководством был произведен новый сыр типа Тильзитер с кружевными дырочками, рецепт которого практически не менялся на протяжении многих лет.