Неожиданно: EKRE проголосовала против предложений Мартина Хельме

В прошлый четверг на заседании правительства министр финансов Мартин Хельме (EKRE) представил разработанные им официальные позиции Эстонии относительно реформы Европейского стабилизационного механизма, пишет Eesti Ekspress.
Окончательное обсуждение вопроса состоится на встрече министров финансов стран еврозоны, а пока необходимо внутри государства доработать имеющийся документ.
Правительство единогласно одобрило тезисы Хельме, но необходимо было еще утвердить документ в комиссии по делам ЕС.
Заседание комиссии состоялось в минувший понедельник. Обсуждение было бурным и долгим, члены комиссии задали много вопросов. И похоже, ответы удовлетворили не всех, потому что, когда глава комиссии Аннели Отт (Центристская партия) предложила поддержать документ, депутат Антти Пооламетс (EKRE) потребовал голосования. Так, сам Пооламетс и его однопартиец Калле Грюнталь проголосовали против составленных Хельме тезисов.
Тем не менее, документ прошел, потому что все остальные, включая представителей оппозиционных партий, проголосовали ”за”.
Но остался вопрос: неужели министр финансов Мартин Хельме потерял поддержку своей собственной фракции?
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