Неожиданно: EKRE проголосовала против предложений Мартина Хельме

Окончательное обсуждение вопроса состоится на встрече министров финансов стран еврозоны, а пока необходимо внутри государства доработать имеющийся документ.

Правительство единогласно одобрило тезисы Хельме, но необходимо было еще утвердить документ в комиссии по делам ЕС.

Заседание комиссии состоялось в минувший понедельник. Обсуждение было бурным и долгим, члены комиссии задали много вопросов. И похоже, ответы удовлетворили не всех, потому что, когда глава комиссии Аннели Отт (Центристская партия) предложила поддержать документ, депутат Антти Пооламетс (EKRE) потребовал голосования. Так, сам Пооламетс и его однопартиец Калле Грюнталь проголосовали против составленных Хельме тезисов.

Тем не менее, документ прошел, потому что все остальные, включая представителей оппозиционных партий, проголосовали ”за”.

Но остался вопрос: неужели министр финансов Мартин Хельме потерял поддержку своей собственной фракции?