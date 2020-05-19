Необоснованное лечение, беспочвенные диагнозы и нарушения закона. Аудит выявил недочеты в психиатрических больницах Эстонии

Целью обнародованного на прошлой неделе аудита является оценка качества работы отделений по принудительному (против воли пациента) лечению акутных состояний (TOR) в психиатрических клиниках Эстонии.

Выясняется, что качество лечения в TOR нестабильное и лечебная практика одной больницы не соответствует стандартам и является ”консервативной”. В некоторых случаях пациент помещался в TOR решением одного лишь психиатра, что противоречит закону.

Приводятся и примеры: пациент скончался от побочных действий лекарственных препаратов; в отношении находящегося на добровольном лечении пациента применили принудительное лечение; дементным и находящимся в состоянии алкогольного опьянения пациентам необоснованно проводили психиатрическое лечение. Также были выявлены существенные недостатки в документации. Отмечается, что постановление об оформлении решения по TOR относится к 1997 году и не соответствует действующему закону о психиатрической помощи.

Например, на лечение в отделение TOR были направлены 18 пациентов, в качестве основного диагноза которых было указано алкогольное опьянение. Однако само по себе это не является главным основанием для применения лечения в TOR, поэтому у аудиторов возник вопрос: были ли эти люди направлены на принудительное лечение из-за опьянения или иного тяжелого нарушения психики.

Также например, треть больных шизофренией, попавших в выборку, регулярно получали успокоительные или снотворное на протяжении более четырех недель, что противоречит инструкциям по лечению и само по себе необоснованно, поскольку приводит к ухудшению психических способностей.

В некоторых случаях диагноз ”деменция” ставился без проведения каких-либо дополнительных исследований. Выяснилось, что только девять из таких пациентов имели сопутствующие симптомы, указывающие на оправданность психиатрического лечения. Остальные 17, по мнению аудиторов, должны были получать услугу иного рода, поскольку деменция не лечится и предполагает в конечном итоге постоянную услугу по уходу.

По этом аудиторы признают, что поскольку подходящей услуги для агрессивных пациентов с деменцией нет, они неизбежно попадают в психиатрическую клинику. Из попавших в выборку пяти больниц руководство по оцениванию и обращению с агрессивными пациентами имелось только в одной.