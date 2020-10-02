02.10.2020, 15:44

Необнародованные кадры: эстонские ученые обнаружили каменистое дно и вторую дыру на корпусе парома Estonia

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Необнародованные кадры: эстонские ученые обнаружили каменистое дно и вторую дыру на корпусе парома Estonia
Teadlaste memo valitsusele

В середине сентября эстонским ученым показали отрывки из нового документального фильма ”Эстония — находка, которая меняет все”. Также создатели фильма показали ученым кадры, которые в фильм не попали.

После изучения клипов ученые составили для правительства Эстонии резюме.

Ученые отметили, что в фильме было показано твердое и однородное дно, в то время как на ”рабочих кадрах” можно было увидеть каменистые образования. Также они сообщили, что помимо пробоины размером 4 х 1,2 м, о которой и говорится в фильме, на корпусе они увидели еще одно отверстие.

"При движении к корме судна на другом конце надпили ESTLINE появилось еще одно отверстие", — говорится в документе.

Pilt memost.
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Ученые утверждают, что большая пробоина не могла образоваться в результате столкновения на морской поверхности.

”Чтобы нанести такое повреждение, проникающий объект должен был приблизиться к парому со стороны кормы, под углом (примерно 45 градусов) к направлению парома, — отметили ученые. — Кроме того, скорость проникающего объекта должна была быть выше скорости парома. Возможно, появление такого рода повреждения было вызвано столкновением с подводным объектом, например, камнем на дне моря”.

В конце ученые пришли к мнению, что ни при каком из сценариев пробоина на может являться причиной, по которой паром затонул.

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