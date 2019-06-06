06.06.2019, 18:20

Необходимые для стратегии "Эстония 2035" реформы будут определены в ноябре


rus.delfi.ee
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Valitsuse pressikonverents 23.05.19
Valitsuse pressikonverents 23.05.19Foto: Anette Parksepp

Правительство на сегодняшнем кабинетном совещании одобрило дальнейшие шаги по созданию стратегии ”Эстония 2035”, в соответствии с которыми необходимые реформы будут определены в ноябре нынешнего года. Сама стратегия будет готова после обсуждения ее с лобби-группами и партнерами к апрелю 2020 года, сообщает коммуникационное бюро правительства.

”Составление стратегии ”Эстония 2035” приобретает все более четкие очертания, и летом, после переговоров со всеми визионерами, экспертами и партнерами, будут сформулированы долгосрочные цели нашего общества”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

”Мы должны вынести совместное решение о том, куда мы должны двигаться в своем развитии в течение следующих 15 и более лет. Сосредоточимся ли мы на чистой природе, гибкой экономике, инфраструктуре, учитывающей потребности людей, инновациях или на чем-то еще”, — отметил министр. Для того, чтобы прийти к единому мнению, в различных уголках Эстонии в ближайшее время будут продолжаться семинары-обсуждения.

”Создателям стратегии о своих ожиданиях на будущее уже рассказали 14 000 жителей Эстонии, которые больше всего хотят, чтобы государство сосредоточилось на обеспечении безопасности, свобод и экологии”, — добавил Ратас. Опрос проходил с 22 апреля по 10 мая, в нем приняли участие люди разного возраста и уровня образования из различных регионов Эстонии.

Помимо недавно завершившегося опроса при постановке целей учитываются собранные экспертами данные о таких глобальных факторах влияния, как потепление климата, изменения в составе народонаселения, развитие технологий, а также сформулированные в сотрудничестве с лобби-группами и партнерами важнейшие потребности развития эстонского государства.

В середине 2019 года продолжится работа над согласованием целей стратегического развития Эстонии, необходимых для их достижения реформ и источников финансирования. ”Целью является достичь к ноябрю понимания, в каких реформах нуждается Эстония, и каковы наши возможности по их претворению в жизнь”, — сказал премьер-министр.

Долгосрочная стратегия составляется до 2035 года и охватывает все сферы и крупнейшие реформы и инвестиции, в том числе использование европейских средств нового бюджетного периода. Стратегия ”Эстония 2035” будет готова в начале 2020 года, ее составлением руководят Государственная канцелярия и Министерство финансов.

В создании ”Эстонии 2035” участвуют различные организации, союзы, объединения, представители бизнеса, эксперты и все заинтересованные лица со всей Эстонии. Ее создание было начато 8 марта 2018 года решением кабинетного заседания правительства. Целью стратегии является задать долгосрочное и жизнеспособное направление развития Эстонии.

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