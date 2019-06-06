Необходимые для стратегии "Эстония 2035" реформы будут определены в ноябре

”Составление стратегии ”Эстония 2035” приобретает все более четкие очертания, и летом, после переговоров со всеми визионерами, экспертами и партнерами, будут сформулированы долгосрочные цели нашего общества”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

”Мы должны вынести совместное решение о том, куда мы должны двигаться в своем развитии в течение следующих 15 и более лет. Сосредоточимся ли мы на чистой природе, гибкой экономике, инфраструктуре, учитывающей потребности людей, инновациях или на чем-то еще”, — отметил министр. Для того, чтобы прийти к единому мнению, в различных уголках Эстонии в ближайшее время будут продолжаться семинары-обсуждения.

”Создателям стратегии о своих ожиданиях на будущее уже рассказали 14 000 жителей Эстонии, которые больше всего хотят, чтобы государство сосредоточилось на обеспечении безопасности, свобод и экологии”, — добавил Ратас. Опрос проходил с 22 апреля по 10 мая, в нем приняли участие люди разного возраста и уровня образования из различных регионов Эстонии.

Помимо недавно завершившегося опроса при постановке целей учитываются собранные экспертами данные о таких глобальных факторах влияния, как потепление климата, изменения в составе народонаселения, развитие технологий, а также сформулированные в сотрудничестве с лобби-группами и партнерами важнейшие потребности развития эстонского государства.